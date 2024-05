Randka w ciemno zakończona pobiciem i skokiem z samochodu. Finał sądowej sprawy

Do zdarzenia doszło pod koniec 2022 roku pod Łęczycą. 44-letni wówczas mieszkaniec wielkopolski poznał na portalu randkowym 31-letnią mieszkankę powiatu łęczyckiego. Oboje postanowili się spotkać. Kobieta umówiła się z mężczyzną przy drodze i pojechali do jej domu.

Randka w ciemno zamieniła się w horror

- Randka zaczęła się normalnie, para ze sobą rozmawiała. W pewnym momencie kobieta zaczęła z kimś pisać na telefonie i po pół godziny do mieszkania wszedł 36-letni wówczas mężczyzna. Po kilku minutach przybysz zaczął bić 44-latka, groził mu pozbawieniem życia i zażądał od niego pieniędzy. Po jakimś czasie dołączył do nich 34-letni wówczas mężczyzna, który razem z kolegą ponownie pobił mieszkańca wielkopolski - opisał w rozmowie z tvn24.pl szef prokuratury rejonowej w Łęczycy Andrzej Pankiewicz. Dodał, że napastnicy wsiedli z pokrzywdzonym do jego samochodu i pojechali w kierunku Łęczycy. W międzyczasie zatrzymali się w pobliskim lesie i okradli 44-latka, chcieli też zmusić mężczyznę do podpisania umowy sprzedaży jego samochodu.