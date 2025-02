Ralph Kaminski: od kilku miesięcy walczę z nerwicą, to żaden wstyd

Od kilku miesięcy walczę z nerwicą - przyznał Ralph Kaminski w mediach społecznościowych. Piosenkarz opowiedział, że jest w trakcie leczenia i zaapelował, by osoby zmagające się z podobnymi problemami "nie bały się prosić o pomoc".

"Zeszłego lata czułem, że może już nigdy nie stanę na scenie. Nie wstydzę się o tym mówić, to żaden wstyd, proszę o pomoc, leczę się i jestem na prostej. Coraz bardziej tęsknię za pracą, nie mogę doczekać się urzeczywistnienia moich pomysłów" - czytamy w dalszej części wpisu. "Nie bójmy się prosić o pomoc!" - zaapelował na koniec piosenkarz.

Ralph Kaminski

Kaminski publicznie powiedział, że zmaga się z depresją, już w 2019 roku. Natomiast w 2021 roku udzielił obszernego wywiadu Tomaszowi-Marcinowi Wronie z tvn24.pl , w którym opowiedział, dlaczego początkowo nie chciał się przyznać do swoich problemów. - Bałem się, że uznają, że jestem za słaby, by pracować w moim zawodzie, że przez chorobę nie podołam wyzwaniom i zaraz jako artysta się skończę - mówił. Jak pokreślił, "pierwszy epizod depresji przyszedł, gdy jego kariera właśnie wystartowała".

Kaminski powiedział również, że zanim doświadczył depresji, wydawało mu się, że "to taki stan notorycznego smutku". - Okazało się, że depresja to nie jest smutek, ale totalna nicość. To było straszne - mówił.