Nagrody Press Club Polska rozdane

- Zadaniem dziennikarzy nie jest wspieranie żadnego rządu ani obalanie rządów. Naszym zadaniem musi być opisywanie i tłumaczenie rzeczywistości w najpełniejszy i najbardziej rzetelny sposób. Naszym zadaniem jest dostarczanie ludziom informacji, po to, by mogli podejmować świadome decyzje - na co pójść do kina, jaki samochód kupić, czy na kogo zagłosować w wyborach. Jedynym kryterium publikacji czy zaniechania publikacji musi być wyłącznie interes publiczny. Tak służymy ludziom i tak służymy demokracji. Ta zasada dotyczy wszystkich dziennikarzy i wszystkich tematów - podkreślił Węglarczyk.