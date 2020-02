To była olbrzymia motywacja, nie tylko dlatego, że to pierwsza historyczna wyprawa, ośmiotysięcznik, ale jednak Everest, trzeci biegun, punkt szczególny... To nas napędzało - wyznał w "Xięgarni" himalaista Leszek Cichy, współautor książki "Gdyby to nie był Everest…".

"Gdyby to nie był Everest, to byśmy prawdopodobnie nie weszli"

- To nie jest tytuł wymyślony, to jest moja autentyczna wypowiedź ze szczytu: gdyby to nie był Everest, to byśmy prawdopodobnie nie weszli - wspominał Leszek Cichocki w programie "Xięgarnia". - To była olbrzymia motywacja, nie tylko dlatego, że to pierwsza historyczna wyprawa, ośmiotysięcznik, ale jednak Everest, trzeci biegun, punkt szczególny... To nas napędzało - stwierdził himalaista. Dodał, że motywacją była także "niesamowita frajda". - To była najbardziej zespołowa wyprawa z kilkudziesięciu, w których brałem udział - wyznał.