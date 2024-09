Wyrok za znęcanie się nad koniem i atak na pracownika OTOZ Animals

czytaj dalej

- Nie traćmy z oczu dzieci, nawet jeśli one nie sygnalizują wprost, że się boją. To że nie pytają, nie znaczy, że się nie boją - mówi Marta Bąkowska, dziecięca psycholożka kliniczna. Ekspertka na antenie TVN24 radziła, co możemy zrobić, gdy dziecko zmaga się z lękiem dotyczącym powodzi.