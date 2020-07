Pobił nauczyciela, który bronił czarnoskórego. 20-latek trafił do aresztu

Mężczyzna, który miał wykrzykiwać rasistowskie hasła pod adresem czarnoskórego mężczyzny z Konga i pobił nauczyciela, który stanął w jego obronie, trafił do aresztu. Napastnik przyznał się do zaatakowania 45-latka, ale nie do głoszenia rasistowskich haseł.

Nauczyciel został pobity we wtorek wieczorem na przystanku w Wieliczce. Z okna autobusu, którym wracał do domu zauważył, że dwóch agresywnych napastników zaczepia czarnoskórego mężczyznę. Wysiadł i poprosił, żeby dali mu spokój.

Areszt

20-latek został zatrzymany w czwartek na dworcu Warszawa Centralna. Usłyszał zarzuty. – To zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, do czego się nie przyznał, a także zranienia 45-latka i kierowania pod jego adresem gróźb karalnych i do tych zarzutów przyznał się. Złożył wyjaśnienia, opisał swoją wersje przebiegu tego zdarzenia – podaje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.