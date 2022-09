Małżeństwo pojechało na grzyby. W lesie znaleziono ich ciała 

Małżeństwo na grzybobranie wybrało się w piątek po południu. Kiedy po kilkunastu godzinach para nie wróciła do domu, o całej sytuacji policję poinformowała zaniepokojona córka. - Kilka minut przed godziną 22, do komendy powiatowej policji w Staszowie zgłosiła się 33-letnia mieszkanka miasta, która powiadomiła, że jej rodzice w godzinach popołudniowych mieli udać się do lasu na grzyby i do chwili zgłoszenia nie powrócili do miejsca zamieszkania - relacjonuje mł. asp. Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Policjanci rozpoczęli poszukiwania 60-letniego mężczyzny i jego 55-letniej żony.