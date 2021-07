Ten oddział powstał dzięki wsparciu widzów TVN. Leczyło się tam już 400 dzieci

Do oddziału kierowane są dzieci z zespołem krótkiego jelita, z wadami ściany jamy brzusznej oraz z niewydolnością układu pokarmowego. Odpowiednio dobrane leczenie dożylne pomaga także powrócić do zdrowia pacjentom po bardzo ciężkich oparzeniach oraz pacjentom po przeszczepach szpiku kostnego.

"Cuda są dookoła nas"

- Był opuszczony oddział po intensywnej terapii noworodkowej, która przeniosła się w nowe miejsce, zresztą też dzięki fundacji TVN "Nie jesteś sam". To był pustostan, postanowiliśmy go zająć, by stworzyć oddział leczenia żywieniowego. A trzeba pamiętać, że to był drugi taki oddział w Polsce, tworzony w celu obsługi Polski południowej. Zaczęliśmy sami, od kucia ścian, od zdejmowania płytek.