"Gdyby rząd zadeklarował, że pokrywa wszystkie koszty, to nie ma problemu". Mimo zakazu otworzyli restaurację

Właściciele restauracji przekonują, że do otwarcia zostali zmuszeni sytuacją finansową. Mówią, że nie dostali od rządu takiej pomocy, która umożliwiłaby im przetrwanie. – Mamy zamknięty interes i mamy tylko dowozy, które nie pokrywają żadnych kosztów, a był moment, że przynosiły straty. Gdyby rząd zadeklarował, że pokrywa wszystkie koszty, chociażby stałe, to nie ma problemu. My jesteśmy w stanie utrzymać restauracje, utrzymać ludzi i czekamy, aż dostaniemy pozwolenie – mówi Karolina Bartosik właścicielka lokalu. Dodaje, że "chodzi o ludzi".

Patrol zamiast klientów

Właściciele restauracji przekonują, że ponowne otwarcie nie jest aktem na tyle desperackim, by nie był on podparty umocowaniami w prawie. – Można to porównać do sytuacji chorego człowieka, w stanie agonalnym, do którego żaden lekarz nie chce przyjść i nie chce mu pomóc i ten człowiek musi leczyć się sam – mówi prawnik, reprezentujący otwartą w środę restaurację.