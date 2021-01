Jagienka przekazała własnoręcznie wykonanego jednorożca. "Z serduszkiem, by pasował do Orkiestry"

Jej jednorożec ma serduszko, żeby pasował do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niepełnosprawna Jagienka wystawiła swoje dzieło na licytację. - Niektóre dzieci mogą się męczyć, źle się czuć. Ale im więcej będzie maszyn, tym lepiej się będzie leczyło dzieci, już się nie będą tak męczyły i będzie im się dobrze żyło – tłumaczy dziewczynka.

- To jest jednorożec z serduszkiem, bo stwierdziłam, że akurat będzie pasował na Wielką Orkiestrę. Ulepiłam też dużo różnych naczyń, jakieś talerzyki, miseczki – opowiada Jagienka w rozmowie z TVN24. I dodaje: - Dla mnie największą przyjemnością jest zabawa gliną i dotykanie jej.

Dziewczynka przyznaje, że popularność aukcji jest dla niej niespodzianką. - Jestem zaskoczona, jaką cenę on już osiągnął, jak ludzie go chcą. Myślałam, że 100 złotych będzie maksymalnie, ale też wątpiłam, że taka duża cena będzie – dziwi się Jagienka. O godzinie 12 w niedzielę cena jednorożca wynosiła 1100 zł. Przedmiot można licytować TUTAJ .

"Jestem bardzo dumna z córki"

W 2015 roku trafiła do hospicjum, a w 2018 przeszła skomplikowaną i bolesną operację kręgosłupa. - Rehabilitujemy Jagienkę i widzimy, że przynosi to pozytywne rezultaty. Jagienka wspaniale się tu odnalazła, czerpie ogromną przyjemność z tworzenia – mówi o wizytach córki w pracowni garncarskiej mama dziewczynki, pani Małgorzata. - Jestem bardzo dumna z córki, że ma tyle wewnętrznej siły i motywacji do tego żeby działać i żeby coś robić – dodaje.