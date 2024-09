czytaj dalej

Europejski Nakaz Aresztowania i Nakaz Aresztowania co do zasady skutkują tym, że prędzej czy później dochodzi do zatrzymania osoby poszukiwanej w tym trybie - mówił w TVN24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Wyjaśnił też, co to oznacza w sytuacji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego, który twierdzi, że przebywa obecnie w Londynie.