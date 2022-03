"Porwali ją na stacji paliw. Więzili, bili i odurzali, by przejąć auta i firmy". Po dwóch tygodniach uciekła

Kobieta została wepchnięta do bagażnika na stacji paliw w Pszczynie. Przez ponad dwa tygodnie przestępcy więzili ją w różnych hotelach w województwie śląskim. Według ustaleń śledztwa, zmuszali porwaną kobietę do podpisania dokumentów. Miała się zrzec dwóch samochodów bmw oraz zarządzania firmami. Odmówiła, wyskoczyła przez okno. Ucieczka udała się przy pomocy innej osoby. Prokuratura oskarżyła cztery osoby. Przed sądem staną trzej mężczyźni i kobieta. Nie przyznają się do winy.