Nieznajomy do dziecka: chodź, pójdziemy kawałek dalej. Policja przypomina wstrząsający eksperyment

Wtedy to była tylko policyjna prowokacja. "Niestety udana" - jak mówią funkcjonariusze. - Zainaugurowaliśmy tamtą akcję z apelem do rodziców: w kwestii w kontakcie z osobą nieznajomą mamy bardzo dużo do zrobienia. I to jest temat, który rodzic powinien poruszać ze swoimi dziećmi w różnym wieku. Kiedy zabieramy malucha na plac zabaw, albo zaczynam puszczać dziecko do szkoły - to są ważne momenty. To wtedy powinniśmy jak zdarta płyta powtarzać w jaki sposób się zachować bezpiecznie, gdy dziecko ma kontakt z osobą nieznajomą - opowiada Agnieszka Krzysztofik z wydziału prewencji katowickiej policji.