Wybuch w Bogatyni. Dwie osoby ranne

O problemach polskiej szkoły mówili w "Faktach po Faktach" nauczyciele Dariusz Martynowicz i Agnieszka Jankowiak-Maik. Polonista i Nauczyciel Roku 2021 ocenił, że "to, co się dzieje wokół, to jest taki pogrzeb po prostu publicznej oświaty". - Realnym problemem polskiej szkoły dzisiaj są wakaty - wskazywała zaś blogerka "Babka od histy".