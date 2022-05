Ma autyzm, nie może mówić, właśnie ukończyła studia. "Napisałam tę przemowę jednym palcem"

- Bóg obdarzył was głosem. Wykorzystajcie go - zachęcała podczas przemowy na zakończenie studiów Elizabeth Bonker. Tekst czytała lektorka, Elizabeth nie może mówić z powodu autyzmu. Przesłanie skierowane do 529 absolwentów uniwersytetu Rollins College na Florydzie w Stanach Zjednoczonych Bonker napisała przy użyciu specjalnego programu. Zaprezentowała ją 8 maja. Przemowa była tłumaczona również na język migowy.

"Niedorozwój nie może wygłosić przemowy"

"Klatka milczenia"

Elizabeth Bonker ukończyła kierunek innowacje społeczne, a w trakcie studiów założyła własną organizację non-profit "Communication 4 ALL". Jest też poetką i autorką książki "I Am In Here", w której opowiada o swoich zmaganiach z autyzmem.