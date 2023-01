Iga Świątek ma wyzwanie dla swoich fanów: 12 książek lub więcej w 2023 roku

"Czas na coś, na co jestem bardzo podekscytowana, odkąd na to wpadłam" - czytamy w nowym wpisie Świątek na Instagramie, opublikowanym w czwartek 26 stycznia. Tenisistka przyznała w nim, że w poprzednim roku przeczytała 20 książek. "Mogłoby być ich więcej, ale sami wiecie… " - napisała po polsku i angielsku, dodając, że lubi "bardzo grube książki jak 'Przeminęło z wiatrem', a poza tym jestem… trochę zajęta na co dzień ;)".

Wyzwanie, polegające na przeczytaniu 12 książek lub więcej, zdecydowała się ogłosić, by "motywować samą siebie do tego, żeby czytać jak najwięcej, bo czytanie pozwala mi utrzymywać równowagę między moim życiem a pracą". "Chcę też dzielić się z Wami tą pasją i zachęcać do tego, żeby czytać więcej". Najlepsza polska tenisistka zachęciła fanów do przyłączenia się do niej, zapewniając, że mogą liczyć na "różne niespodzianki", np. krótkie recenzje przeczytanych książek oraz różne konkursy z nagrodami.