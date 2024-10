czytaj dalej

Jak będziemy widzieć, słyszeć, czuć, gdy zostaniemy seniorami? W Katowicach można to sprawdzić. Wystarczy założyć symulator starości. To wszystko w ramach projektu "Poczuj, żeby zrozumieć". O zrozumienie seniorów apelują też autorzy badania nad dziadurzeniem, czyli zwracaniem się do seniorów jak do dzieci. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.