Coraz więcej żubrów w Puszczy Białowieskiej. Doliczyli się aż 829 osobników

Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, leśnicy, naukowcy i wolontariusze wybrali się jak co roku na przełomie stycznia i lutego w teren, by policzyć żubry bytujące po polskiej stronie puszczy. Po weryfikacji danych – przyjmuje się, że to stan na koniec 2022 roku – okazało się, że w leśnych ostępach bytuje 829 osobników, z czego 138 to cielęta. Porównując tę liczbę z danymi z 2021 i 2020 roku widać, że populacja się rozwija.