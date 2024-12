Nowe fakty w sprawie śmierci osadzonego

Do śmierci osadzonego doszło pod koniec sierpnia we wrocławskim zakładzie karnym. Kiedy służby więzienne próbowały go obezwładnić, mężczyzna stracił przytomność. Prokuratura zyskała wstępny protokół sekcji zwłok - we krwi, ale przede wszystkim w moczu Damiana Ch., ujawniono znaczną ilość narkotyków, min. metamfetaminy - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.