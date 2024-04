Para usłyszała kilkanaście zarzutów

- Ze zgromadzonego do sprawy materiału dowodowego wynika, że para wprowadzała inne osoby w błąd co do stanu zdrowia mężczyzny, w wyniku czego pokrzywdzeni, w ramach pomocy, przekazywali pieniądze na jego leczenie. Jak się okazało, jego choroba była zmyślona, a sprawcy wykorzystywali chęć niesienia pomocy przez darczyńców do tego, aby się wzbogacić. Zbiórka trwała od 2020 roku. Szacowana wartość strat poniesionych przez darczyńców, to kwota co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Ci państwo zostali zatrzymani i usłyszeli kilkanaście zarzutów dotyczących oszustwa oraz podrabiania dokumentów. Mężczyzna przyznał się do zarzuconych mu czynów. Kobiecie zostały przedstawione zarzuty oszustwa - informuje w rozmowie z tvn24.pl asp. szt. Piotr Sołtysiak z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.