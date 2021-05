Podczas wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia, kilka razy dachował. Nagrali go policjanci

Policjanci ze Złotoryi (województwo dolnośląskie) byli świadkami, jak 23-letni kierowca łamie przepisy. Mężczyzna podczas wyprzedzania doprowadził do zderzenia z innym autem, a potem kilka razy dachował. Był pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 364 w Pielgrzymce (powiat złotoryjski). - Kierujący samochodem osobowym gwałtownie wjechał na lewy pas ruchu i wyprzedził jadący przed nim samochód. Nie upewnił się jednak, czy taki manewr może wykonać bezpiecznie – relacjonuje Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. To, co stało się później, widać na nagraniu z policyjnego wideorejestratora. Kierowca jechał na "czołówkę" z jadącym z przeciwka oplem. Z dużą siłą uderzył w samochód, odbił się od niego i dachował. Auto zatrzymało się dopiero na terenie pobliskiego parku.