Wsiądź do pociągu prosto z fabryki, zjedź pod ziemię

Pierwszy z 29 Impulsów wyjeżdża na tory

Poczuj się jak maszynista

W Bielsku-Białej, Jaworznie, Tychach, Będzinie i Dąbrowie Górniczej również będzie licytowany przejazd, ale w specjalnym symulatorze kolejowym. Na co dzień, swoje umiejętności doskonalą w nim kandydaci na maszynistów i maszyniści Kolei Śląskich. I tak właśnie będą się mogli poczuć zwycięzcy aukcji, bo kabina rzeczywistej wielkości to odwzorowanie pojazdu trakcyjnego najnowszej generacji Elfa 2/22 Wed.

Co kryje podwozie Elfa?

Inne przejażdżki z WOŚP

Pługiem do odśnieżania zwykły śmiertelnik nie pojedzie, nawet jakby chciał kupić bilet. Ale z WOŚP da się wszystko. "Myślicie, że odśnieżanie jest takie proste? Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawierciu udostępni swój pojazd, którym będziecie mogli wyruszyć na 30-minutową przejażdżkę . Termin i szczegóły do ustalenia ze zwycięzcą licytacji" - zachęca sztab WOŚP w Zawierciu.. Licytacja kończy się w dniu finału WOŚP, czyli 26 stycznia.

Raciborski włodarz chce zabrać nas w góry, a Polska Grupa Górnicza pod ziemię. Przejażdżka szolą, czyli górniczą windą to tylko początek przygody. "To jedyna taka okazja, by zobaczyć jak funkcjonuje kopalnia węgla kamiennego „od kuchni”! Zwycięzca licytacji zobaczy jak wyglądają wyrobiska podziemne, technologie wykorzystywane w procesie wydobywczym, spotka się z osobami, które na co dzień pracują w kopalni" zachęca tyski sztab WOŚP, który wystawił kopalnię na aukcję do 10 lutego.