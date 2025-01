Wesprzyj WOŚP i zobacz Poznań z wysokości 116,5 metra nad ziemią

"To niepowtarzalna okazja, aby podziwiać oszałamiającą panoramę miasta ze szczytu 25-kondygnacyjnego drapacza chmur, zanim zostanie on udostępniony przyszłym najemcom. Po drodze wspólnie rozgryziemy kilka inżynierskich – i nie tylko – zagadek. Ile wagonów kolejowych zmieściłoby się w wykopie pod budynkiem? Co wspólnego ma płetwal błękitny z żurawiem pracującym na tej budowie? Ile gruszek z betonem było potrzebnych, żeby wznieść konstrukcję na docelową wysokość? Wreszcie, jak to możliwe, że ogromna szklana fasada została zamontowana bez rusztowań? To będzie prawdziwa gratka dla fanów dużych wysokości i pasjonatów budownictwa!" - zachęca do uczestnictwa w aukcji firma PORR.