"Nie grasz, nie przeszkadzaj!". Apel Owsiaka

Jurek Owsiak opublikował oświadczenie, które rozpoczął apelem: "Grasz, wielkie dzięki i szacun! Nie grasz, nie przeszkadzaj!". Zauważył w nim, że Fundacja WOŚP spotkała się "z nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania".

"Nigdy do głowy by nam nie przyszło, że spotkamy się z tak nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko naszej Fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi" - czytamy w oświadczeniu Jurka Owsiaka.

"My pomagamy nadal. Wydawałoby się, że nasze udokumentowane rozliczenie (zgodnie z ustawą wysłane jeszcze w zeszłym roku do MSWiA i do znalezienia na stronie zbiorki.gov.pl) wystarczy, ale jeżeli kłamstwo rozkręca się na całego, to reagujemy i dziękujemy wszystkim, którzy na tę bezczelność również reagują" - napisał Owsiak.

Zwrócił się też do osób, które skorzystały z pomocy fundacji. "Ręka do góry ci wszyscy, do których nasza pomoc trafiła. W jakikolwiek sposób. Czy ktoś skorzystał z postawionej przez nas toalety, prysznica, pralni, czy u kogoś ekipa Pokojowego Patrolu kuła tynki, pompowała wodę, sprzątała zalany dom? Czy któraś z gmin otrzymała transport artykułów z jednego z wielu magazynów, do którego trafiała nasza pomoc?" - podkreślił.

"Chcecie się rozliczać, to zaczynamy"

Szef WOŚP wymienił tu między innymi osuszacze, myjki ciśnieniowe, agregaty. W oświadczeniu zapytał też, czy ktoś skorzystał z natychmiastowej pomocy, jaką była woda, jedzenie, środki czystości, środki higieniczne, czy chemia gospodarcza.

"Ręka do góry, kto w Nysie odebrał od nas sprzęt dla ratowników WOPR i jednostek ratownictwa wodnego. Ręka do góry, kto rozciągał włókninę kupioną przez Fundację na wałach powodziowych w Brzegu Dolnym" - apelował do obdarowanych Owsiak.

"Chcecie się rozliczać, to zaczynamy" - poinformował, wskazując w oświadczeniu list Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego, skierowany do niego jako prezesa WOŚP.

Opolski WOPR podał w liście, że jego jednostka w Nysie otrzymała od fundacji sprzęt specjalistyczny dla ratowników o wartości 15 tysięcy złotych przypadającej na jednego ratownika. To między innymi - jak wymieniono - suche skafandry, buty, specjalne kamizelki, kaski, agregaty. Jednostka dodała, że na przestrzeni ostatnich miesięcy także inne jednostki WOPR w całej Polsce, które uczestniczyły w działaniach podczas powodzi w 2024 roku, mogły liczyć na wsparcie fundacji.

WOŚP wspiera opiekę zdrowia od ponad 30 lat

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera polską opiekę zdrowia od 1993 roku. Podczas 32 finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych i kupiła 72 tysiące urządzeń. Ostatnią zbiórkę dedykowano chorobom płuc. Zebrano wówczas ponad 281 milionów złotych i był to kolejny rekord.

W tym roku finał zostanie zorganizowany 26 stycznia, a zgromadzone podczas niego środki wesprą onkologię i hematologię dziecięcą.

Autorka/Autor:mjz/akw

Źródło: PAP