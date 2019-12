Wigilijne życzenia od prezydenckiej pary, polityków i... prezesa Banasia

Niech okres Bożego Narodzenia będzie czasem niezwykłym, a świętowanie pogodne i radosne. Niech wigilijny stół nas jednoczy i łączy - życzy para prezydencka. Okolicznościowe filmy z życzeniami opublikowali też między innymi marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska i prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Para prezydencka złożyła "najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym rodakom w kraju i za granicą".

- Życzymy państwu zdrowia, spokoju i radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent Andrzej Duda życzył, by "wigilijny stół jednoczył nas i łączył, a wspólne śpiewanie kolęd przypominało nam o pięknych polskich tradycjach".



- Niech w tym szczególnym czasie nikt nie będzie samotny i smutny, bo przecież święta to czas uśmiechu i bycia razem - mówiła pierwsza dama.



Prezydent apelował, aby w czasie świąt nie zapominać o potrzebujących. - Okażmy serdeczność i dobroć wszystkim, którzy być może na co dzień jej nie doświadczają - dodał.



Para prezydencka życzyła, by "okres Bożego Narodzenia był czasem naprawdę niezwykłym" i żeby świętowanie było "pogodne i radosne".





Elżbieta Witek: myślimy o tym, jak wiele nas łączy, i zapominamy o tym, co nas dzieli

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) w swych życzeniach podkreśliła, że w czasie świąt Bożego Narodzenia myślimy o tym, jak wiele nas łączy i zapominamy o tym, co nas dzieli.



- Jest taki czas, że wszystko kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia, one mają wielką, magiczną moc. Chcemy być razem, wspieramy się i pomagamy - powiedziała Witek na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Sejm.



- Niech te nadchodzące święta Bożego Narodzenia i nowy 2020 rok będą czasem dobra dla nas wszystkich, dla Polski. Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego - oceniła marszałek Sejmu.

Małgorzata Kidawa-Błońska: żeby cała złość wyparowała ze wszystkich głów

Wicemarszałek i kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie składa życzenia z własnego mieszkania razem z mężem, reżyserem Janem Kidawą-Błońskim. - Kuchnia posprzątana, stół nakryty. Czekamy na najpiękniejszy wieczór w roku. Święta to moment radości, ciepła, na który czekamy cały rok. Z tych chwil, kiedy tak bardzo czujemy się razem, czerpiemy siłę, by radzić sobie w życiu codziennym. Właśnie bycia razem potrzeba nam dziś wszystkim najbardziej - powiedziała.



Jan Kidawa-Błoński życzył "szczęścia, miłości i zgody". - Żebyśmy w te święta wszyscy, bez wyjątku, zobaczyli w innych tylko to, co dobre i żeby cała złość wyparowała ze wszystkich głów - dodaje.

- Życzymy wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie świąt. Żebyśmy uwierzyli, że światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść, a człowiek jest stworzony by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie" - powiedziała wicemarszałek Kidawa-Błońska. Na koniec z mężem wspólnie dodali: - Wesołych świąt!



Życzymy Wam, nam, wszystkim, abyśmy na nowo odkryli znaczenie Świąt. Żebyśmy uwierzyli, ze światło zwycięża ciemność, miłość jest lepsza niż nienawiść a człowiek jest stworzony, by być dobrym i żyć w kochającej się wspólnocie.

Politycy PO: bądźcie razem i... odpocznijcie od polityki!

Nagranie z życzeniami opublikowała Platforma Obywatelska. Występują w nim politycy partii i - jak czytamy - "zgodnie z tradycją nakrycia dla specjalnego gościa", także "przyjaciele".

"Bądźcie razem i... odpocznijcie od polityki! Ale tylko na chwilę" - napisała PO.



Wszyscy życzymy Wam pięknych świąt!



Zgodnie z tradycją nakrycia dla specjalnego gościa, życzenia płyną także od naszych przyjaciół :)



Marian Banaś: niech to będzie pomyślny rok dla nas wszystkich

Wideo z życzeniami nagrał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Powiedział, że "mało jest równie pięknych dni w kalendarzu jak ten, który się właśnie zbliża - Boże Narodzenie".

- W przedświątecznym biegu często tracimy z oczu to, co w tym dniu najwspanialsze i najważniejsze. Cud narodzin Dzieciątka jest niezwykłym darem, pięknym i poruszającym - powiedział szef NIK.

Życzył oglądającym, by "przy wigilijnym stole mieli poczucie wspólnoty w duchu radości i miłości".

- Niech w każdym domu znajdzie się nakrycie i ciepłe słowo dla każdego. Niech się spełniają nadzieje. Niech to będzie pomyślny rok dla nas wszystkich. Niech nie zabraknie w nim dobra i wzajemnego szacunku - mówił Banaś.



