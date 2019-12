Tysiące uczestników z całego świata. Rusza Europejskie Spotkanie Młodych





28 grudnia we Wrocławiu rozpocznie się 42. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę Taizé. Udział w nim weźmie około 15 tysięcy ludzi. - Przyjeżdżają tutaj, aby czegoś poszukiwać, aby kogoś spotkać. Chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem - mówił kanclerz kurii wrocławskiej, ksiądz Jacek Froniewski.

W piątek na konferencji prasowej we Wrocławiu przeor wspólnoty Taizé brat Alois mówił, że niezwykle się cieszy, że spotkanie piąty raz odbędzie się w Polsce, gdzie współpraca z diecezją wrocławską i władzami Wrocławia układa się "znakomicie".

"To jest prawdziwy znak ewangeliczny, który nas łączy"

Brat Alois mówił również, że wspólnota jest szczególnie wdzięczna polskim organizatorom za to, że wszyscy młodzi będą gościć i mieszkać bezpośrednio u rodzin w parafiach Wrocławia i w okolicach miasta.

- To jest prawdziwy znak ewangeliczny, który nas łączy, ludzi z różnych krajów, a nawet z różnych kontynentów. To są małe znaki powszechności Kościoła, a to, że wszyscy są goszczeni przez rodziny, przez mieszkańców to znak, że Kościół jest żywy. I to jest znak jedności - powiedział brat Alois.

"Chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem"

O rozpoczynających się spotkaniach mówił w rozmowie z TVN24 mówił kanclerz kurii wrocławskiej, ksiądz Jacek Froniewski.

- Przede wszystkim ci ludzie przyjeżdżają tutaj, aby czegoś poszukiwać, aby kogoś spotkać (...) chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem - mówił.

"Zawsze w drodze, nigdy niewykorzenieni"

W tym roku hasłem Europejskiego Spotkania Młodych będzie "zawsze w drodze, nigdy niewykorzenieni". Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie około 15 tys. młodych ludzi.

Uczestnicy Europejskiego Spotkania Młodych znajdą noclegi w ponad stu parafiach archidiecezji wrocławskiej i w domach mieszkańców Wrocławia i okolic. Głównym elementem programu ESM są wspólne modlitwy. Odbywać się one będą jednocześnie we wrocławskiej Hali Stulecia i w kościołach w centrum miasta. Mieszkańcy Wrocławia mogą brać udział w całym programie spotkania bez kart wstępu. Na modlitwę są zaproszeni przede wszystkim do Hali Stulecia.

Oprócz tego uczestnicy ESM wezmą udział w spotkaniach. Ich tematykę podzielono na cztery działy: "Duchowość", "Kościół", "Solidarność/Społeczeństwo" oraz "Sztuka i wiara". W organizacji ESM weźmie udział tysiąc wolontariuszy. Dla uczestników spotkania przygotowano 45 tys. porcji ciepłego posiłku, 5,5 tony pieczywa czy kilkadziesiąt tysięcy sztuk owoców.

Bracia z Taizé kilkukrotnie organizowali Europejskie Spotkania Młodych w Polsce. W 1989 i 1995 r. gospodarzem wydarzenia był Wrocław, w 1999 r. - Warszawa, a w 2009 r. - Poznań.

Tradycja Europejskich Spotkań Młodych

Pomysł organizowania pod koniec roku w jednym z miast Europy dużego międzynarodowego spotkania wyszedł od założyciela wspólnoty z Taizé, brata Rogera. Ta międzynarodowa wspólnota ekumeniczna powstała w 1940 roku, a swoją nazwę wzięła od miejscowości Taize w południowo-centralnej Francji.

Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty poświęcone kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym.

Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu i świata, a także do wspólnej modlitwy o pokój.

ESM we Wrocławiu zakończą się 1 stycznia.