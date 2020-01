Sąd Najwyższy wyda orzeczenie w sprawie badania niezależności nowej KRS

W środę po południu Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ma wydać orzeczenie w sprawie pytań dotyczących możliwości badania niezależności nowej Krajowej Rady Sądownictwa przez ten sąd. Przed południem siedmioro sędziów tej Izby rozpoznało tę sprawę.

Pytania prawne w sprawie nowej KRS do poszerzonego składu siedmiorga sędziów zostały skierowane 3 grudnia. Decyzja o skierowaniu pytań zapadła podczas posiedzenia składu trzech sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, na którym rozpoznawano odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z grudnia 2017 roku, dotyczącej przedstawienia kandydata na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Sąd Najwyższy "powziął poważne wątpliwości" co do skutków wyroku TSUE

Jak wtedy informowano, Sąd Najwyższy podczas posiedzenia powziął poważne wątpliwości co do skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ubiegłego roku i sformułował w związku z tym zagadnienie prawne dotyczące obowiązku badania przez sąd, czy nowa KRS jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Jak wskazano w uzasadnieniu pytań, Sąd Najwyższy, rozpoznając odwołanie od uchwały nowej KRS w sprawie przedstawienia prezydentowi RP kandydata na sędziego, stanął przed dylematem, czy w takim postępowaniu dopuszczalne jest - a może nawet wręcz konieczne - badanie niezależności KRS i czy kwestia ta w ogóle może rzutować na prawidłowość zaskarżonej uchwały.

Oddalono między innymi wniosek o zawieszenie postępowania

Podczas środowej rozprawy pełnomocniczka skarżących uchwałę nowej KRS mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram wniosła o odmowę udzielenia odpowiedzi w tej sprawie. Jak zaznaczyła, pytania prawne nie spełniają jej zdaniem wymagań określonych w ustawie, gdyż nie wskazano konkretnych przepisów wymagających wykładni Sądu Najwyższego. W przypadku udzielenia przez SN odpowiedzi na pytania wniosła zaś o dopuszczenie możliwości badania niezależności nowej KRS.

Z kolei reprezentująca Prokuraturę Krajową prokurator Bożena Górecka wniosła o udzielenie odpowiedzi, że badanie niezależności nowej KRS w takiej sprawie nie jest możliwe. Jak zaznaczyła, ocena taka jest zgodna z wcześniejszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

- Odrzucenie dotychczasowego dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego w tej materii tylko dlatego, że został ukształtowany w innych realiach, przekreślałoby rangę orzeczeń Sądu Najwyższego, z których czerpią wiedzę praktycy prawa - argumentowała prokurator.

Wcześniej SN oddalił wnioski mecenas Gregorczyk-Abram o zawieszenie postępowania w związku z innymi sprawami przed SN i Trybunałem Konstytucyjnym, których wynik w jej opinii mógłby mieć wpływ na rozpatrywane zagadnienie.

Pierwotnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN miała zająć się tymi pytaniami 23 grudnia ubiegłego roku. Sąd odroczył jednak rozprawę do 8 stycznia w celu umożliwienia stronom odniesienia się na piśmie do obszernego stanowiska Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej odrzuciła też wtedy wniosek pełnomocników dwóch osób odwołujących się od uchwały nowej KRS dotyczący wyłączenia wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego z rozpoznawania pytań prawnych. Sąd nie zgodził się także na wyłączenie konkretnych sędziów wyznaczonych do tej sprawy.

Dwa pytania

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy Sąd Najwyższy, rozpoznając odwołanie od uchwały nowej KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata na urząd sędziego - w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada ubiegłego roku - ma obowiązek zbadać z urzędu, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy KRS jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

W drugim zagadnieniu prawnym zapytano, czy ewentualne ustalenie przez Sąd Najwyższy, że nowa KRS nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowi samoistną podstawę uchylenia zaskarżonej uchwały nowej KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata na urząd sędziego - a jeżeli tak, to czy taka uchwała podlega uchyleniu w całości, niezależnie od granic zaskarżenia.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

19 listopada ubiegłego roku TSUE orzekł między innymi, że to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku. Po odpowiedzi TSUE sprawy wróciły do Sądu Najwyższego.

Izba Pracy tego sądu 5 grudnia ubiegłego roku zakończyła pierwszą z nich. Powołując się właśnie na to orzeczenie TSUE, izba ta uznała w wyroku, że polska nowa KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy SN uchyliła wtedy uchwałę nowej KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.