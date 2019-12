Polskie drogi od Wigilii. 29 ofiar śmiertelnych w 253 wypadkach

Od wtorku do piątku na polskich drogach doszło do 253 wypadków, w których zginęło 29 osób - wynika z podanych w sobotę statystyk Komendy Głównej Policji. Rannych zostało 316 osób. Funkcjonariusze zatrzymali także 656 nietrzeźwych kierowców. Do niedzielnego wieczora potrwa policyjna akcja "Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie".