Zamknięto trybunę stadionu Marymontu

Remont zrujnowanego stadionu RKS Marymont może ruszyć jeszcze w tym roku. Docelowo cały kompleks przy Potockiej ma przejść zmiany. Ale to perspektywa kilku lat i wielu milionów złotych, których na razie nie ma.

Plan modernizacji kompleksu sportowego na Marymoncie od lat wzbudza wiele emocji. Społecznicy mocno zabiegali, by rozpoczęcie prac zostało poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi i konkursem na koncepcję architektoniczną. Sprawa wywołała oburzenie, gdy na początku 2021 roku miejscy radni zabezpieczyli ponad dwa miliony złotych na prace konserwatorskie i odtworzeniowe, a światło dzienne ujrzał plan wyburzenia nieczynnej trybuny północnej. Aktywiści zarzucali wówczas urzędnikom, że chcą wydawać pieniądze na przygotowanie terenu i rozbiórkę nasypu, choć nie przedstawili docelowego planu dla całego kompleksu.

Ostatecznie środki zostały przesunięte na kolejne lata. Udało się także doprowadzić do konsultacji społecznych na etapie przygotowania koncepcji architektonicznej. Powstała jednak w drodze przetargu, a nie konkursu architektonicznego. A to oznacza, że wykonawca - spółka Chapman Taylor International Services - został wybrany na podstawie doświadczenia i najkorzystniejszej oferty. Gdyby zorganizowano konkurs, eksperckie jury skupiłoby się na jakości rozwiązań, a nie tylko cenie.

Planują rozpocząć prace jeszcze w tym roku

Projektowanie kompleksu rozpoczęło się jesienią 2022 roku. Jednak po dziewięciu miesiącach Ośrodek Sportu i Rekreacji Żoliborz odstąpił od umowy z winy wykonawcy. Konieczne było ogłoszenie drugiego przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Umowa z nowym projektantem została zawarta 13 października 2023 roku. Termin realizacji prac projektowych określono na 210 dni od dnia podpisania umowy. Choć nie udało się go dotrzymać, to władze ośrodka nie zgłaszają poważniejszych zastrzeżeń do współpracy z wykonawcą. Dokumentacja wciąż powstaje, jej wykonawca zajmuje się także pozyskaniem niezbędnych ustaleń, decyzji i pozwoleń.

- Można powiedzieć, że jesteśmy już na końcu tej drogi. Czekamy na ostatnie dokumenty i pozwolenie na budowę. Z pierwszymi pracami chcemy ruszyć jeszcze w tym roku - zapowiada w rozmowie z tvnwarszawa.pl Michał Szpakiewicz, dyrektor żoliborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zanim rozpoczną się właściwe roboty budowlane przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze. - Takie jak doprowadzenie mediów - wody, ciepła, energii elektrycznej - czy uporządkowanie terenu dookoła obiektu pod przyszłe ścieżki i stawy retencyjne - wskazuje dyrektor. - Na ten etap robót powinniśmy mieć już w tym roku środki finansowe - dodaje.

Na pierwszy etap potrzeba 85 milionów złotych

Modernizacja obiektów sportowych została podzielona na etapy. Pierwszy został wyceniony został na 85 milionów złotych. Harmonogram jego realizacji był pod koniec stycznia omawiany z żoliborskimi radnymi podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu.

Jak przekazał nam dzielnicowy radny Łukasz Porębski (Miasto Jest Nasze), kolejne kroki zależą od pozyskania finansowania. - Każdy z obiektów do modernizacji ma swoją własną wycenę i może być realizowany osobno. Wiemy, że miasto spogląda w stronę Ministerstwa Sportu i Turystyki lub funduszy europejskich - zaznacza radny Porębski.

Dyrektor OSiR nie wyklucza, że gdyby nie udało się zdobyć całej kwoty potrzebnej na pierwszy etap zostanie on podzielony na mniejsze zadania. - Będziemy starali pozyskać się środki na poszczególne obiekty. Zamierzamy wraz z dzielnicą Żoliborz składać dokumenty w tej sprawie do miasta, a także dalej do ministerstwa sportu czy takich instytucji, jak na przykład urząd marszałkowski - zapowiada Michał Szpakiewicz.

- Około pięciu-sześciu lat powinna nam zająć realizacja pierwszego etapu inwestycji - szacuje.

Jak zmieni się kompleks sportowy?

W ramach pierwszego etapu inwestycji remont przejdą: główne boisko piłkarskie i zabytkowe trybuny (zadaszona główna i wschodnia). Wokół boiska powstanie bieżnia lekkoatletyczna. Prace obejmą też boisko boczne. Wiadomo już, że będzie ono miało sztuczną nawierzchnię.

Wyremontowane zostaną stare szatnie. W planach są też: nowy, całoroczny skatepark ze ścianką wspinaczkową; remont budynku, w którym znajduje się Szkoła Boksu; obiekt z szatniami, strefą odnowy biologicznej oraz przestrzenią biurową.

Udało nam się dotrzeć do najnowszej wizualizacji kompleksu sportowego na Marymoncie. Pochodzi z etapu projektowego i przedstawia wygląd ośrodka po pierwszym etapie modernizacji. Co ważne, projekt nie uzyskał jeszcze wszystkich wymaganych uzgodnień, dlatego jego ostateczny kształt może się zmienić.

Modernizacja kompleksu sportowego na Marymoncie - wizualizacja z etapu projektowego Źródło: materiały inwestora

Na najnowszej wizualizacji widzimy, że w południowej części działki, między boiskiem głównym i treningowym, znajdzie się budynek ze skateparkiem i ściankami wspinaczkowymi. Obok Szkoły Boksu, w zachodniej części działki, powstanie budynek szatniowo-rekreacyjny z przestrzenią biurową. Nieco inaczej niż na wizualizacjach z koncepcji architektonicznej wygląda trybuna wschodnia. Nie ma tu nasypu, na którym dotychczas były ławki dla kibiców. Zamiast niego zaproponowano mniejszą murowaną trybunę i ścieżkę wiodącą przez wyrównany teren wokół boiska.

Bez zmian pozostają na razie korty tenisowe i tory łucznicze. Ich modernizacja przewidziana jest dopiero w drugim etapie inwestycji. Ma on też obejmować budowę małej hali sportowej, z której będzie korzystała m.in. pobliska szkoła oraz hali sportowej na 1200 kibiców z parkingiem podziemnym. W koncepcji architektonicznej przewidziano je w północnej części działki od strony ulicy Potockiej. Duża hala ma znaleźć się na wysokości torów łuczniczych, natomiast mniejsza po zachodniej stronie basenu, w miejscu obecnego skateparku.

Koncepcja architektoniczna miała dwa warianty

Wspomniana koncepcja architektoniczna z 2021 roku została przygotowana w dwóch wariantach, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Od początku podkreślano, że ostateczne decyzje w sprawie przyszłego kształtu ośrodka zostaną podjęte po rozważeniu opinii zebranych od uczestników konsultacji. W tej sprawie mogły wypowiedzieć się kluby sportowe, mieszkańcy i aktywiści. W sumie w procesie konsultacji wzięło udział około 400 osób.

Koncepcja modernizacji kompleksu sportowego RKS Marymont Pierwsza koncepcja modernizacji OSiR Żoliborz - wizualizacja Źródło: Wizualizacja firmy architektonicznej Chapman Taylor / OSiR Żoliborz OSIR_W1_EXT_02_FINAL-1024x682 Źródło: OSiR Żoliborz Druga koncepcja modernizacji OSiR Żoliborz - wizualizacja Źródło: Wizualizacja firmy architektonicznej Chapman Taylor / OSiR Żoliborz Widok na kompleks sportowy od strony Potockiej - wizualizacja z koncepcji architektonicznej numer 2 Źródło: OSiR Żoliborz Koncepcja 1 modernizacji OSiR Żoliborz Źródło: UM Żoliborz Koncepcja 2 modernizacji OSiR Żoliborz Źródło: UD Żoliborz

Główną różnicą między dwoma wariantami koncepcji była wizja zagospodarowania części centralnej kompleksu. Wariant 1 zakładał umiejscowienie tu najważniejszych zabudowań ośrodka. W opcji numer 2 proponowano utworzenie w centralnej części działki strefy rekreacyjno-relaksacyjnej z miejscami do wypoczynku. Duża hala sportowa przeniesiona była w część działki przy torach łuczniczych.

Boisko i trybuny pod ochroną konserwatorską

Stadion Marymont został wpisany do gminnej ewidencji zabytków jako dziedzictwo powojennego modernizmu. Pierwsze zapowiedzi dotyczące jego modernizacji wywołały obawy o losy trybun. Zadaszona trybuna główna została kilka lat temu wyłączona z użytkowania, bo jej fatalny stan zagrażał bezpieczeństwu. W międzyczasie pojawiły się przymiarki do rozbiórki jednej z trybun na nasypie.

Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki przypominał w 2021 roku, że ewentualna rozbiórka może dotyczyć tylko części ziemnych, czyli nasypów po bokach, natomiast trybuny murowane mają być remontowane. W trakcie prac mogą być jedynie dopuszczone lokalne rozbiórki i odtworzenia.

Z naszych ustaleń wynika, że dokumentacja projektowa będzie dopiero konsultowana z konserwatorem zabytków.

Chcą odzyskiwać energię z gruntu pod boiskiem

"Jesteśmy dobrej myśli, projekt ma pełne poparcie rady dzielnicy, swoją pomoc oferują także radni miasta i przedstawicielka konserwatora zabytków" - napisali w mediach społecznościowych żoliborscy radni MJN po zakończeniu posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu.

W poście radni podkreślili, że przygotowywany projekt zachowuje wymaganą ilość terenów zielonych. Radny Porębski przekazał naszej redakcji, że obecnie trwa jeszcze ustalanie ostatecznego obszaru powierzchni biologicznie czynnej na terenie ośrodka. W planie miejscowym określono ją na minimum 60 procent powierzchni działki. Według koncepcji architektonicznej, obiekty na terenie ośrodka powinny mieć zielone dachy, tarasy i ściany porośnięte takimi roślinami, jak na przykład mech. Przewidziano także nowe nasadzenia i dbałość o istniejącą zieleń.

Radny zwrócił także uwagę na to, że w projekcie połączono ze sobą kwestię sportu i odnawialnych źródeł energii.

- Bardzo fajnym planem jest zrobienie węzła hybrydowego pod boiskiem bocznym we współpracy z Veolią. Pod boiskiem ma zostać wykonanych 60 odwiertów w gruncie i ma z nich być pozyskiwana energia. Dzięki temu OSiR będzie mógł obniżyć koszty związane z energią cieplną, a w pewnym momencie być może będzie w stanie ją oddawać i na tym zarabiać - opisuje Porębski.

Widok na stadion na Marymoncie Źródło: Google Maps, oprac. Miasto Jest Nasze

Jedno z najlepszych boisk piłkarskich w stolicy

Autorem projektu sportowej areny przy Potockiej jest Stanisław Barylski. Trybuny stadionu wybudowano w latach 1951-52. Nieco później powstał budynek szatni. Samo boisko uchodziło za jedno z lepszych w Warszawie. Funkcjonujący do dziś drenaż murawy jest dziełem greenkeepera sprowadzonego przez klub w latach 50. z Wielkiej Brytanii.

Zamknięta trybuna stadionu RKS Marymont Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Zamknięta trybuna na stadionie Marymontu Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl