Narkotyki w aucie i zakaz prowadzenia. Co wiadomo o zatrzymanych po wypadku na Wisłostradzie

Wypadek na Wisłostradzie

Komenda Stołeczna Policji podała, że mężczyźni zostali zatrzymani w dwóch różnych hostelach na terenie warszawskiego Wawra.

Mefedron w aucie i zakaz prowadzenia pojazdów

- W momencie zatrzymania jeden z mężczyzn, 24-latek, miał niespełna pół promila alkoholu w organizmie. W trakcie naszych czynności w samochodzie znaleźliśmy niewielkie ilości narkotyków. Był to niecały jeden gram mefedronu. W związku z tym obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala na pobranie krwi do dalszych badań - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Markiewicz z zespołu prasowego KSP.

Teraz lekarze zbadają, czy w organizmach zatrzymanych był alkohol lub inne substancje w momencie, kiedy doszło do wypadku. - Zatrzymani są w dyspozycji policji, prowadzimy z nimi czynności, przesłuchujemy świadków zdarzenia. Czynności mają na celu ustalenie, kto kierował oplem - zaznaczył Markiewicz.

Policjant podał też, że 24-latek ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Został on wydany na trzy lata przez Sąd Rejonowy w Radomiu i obowiązuje do 2027 roku.

Wypadek na Wisłostradzie

Najpierw zmarł ojciec, później syn

Przypomnijmy: do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek późnym wieczorem na Wisłodtradzie. Około godziny 23.15 kierujący oplem vectra zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym audi.

Straż pożarna informowała, że osoby z opla zbiegły z miejsca zdarzenia, a motocyklem podróżował ojciec z synem. 12-latek został przetransportowany do szpitala helikopterem LPR. Do szpitala trafił również jego 45-letni ojciec.

Wypadek na Wisłostradzie

Warszawskie pogotowie informowało z kolei, że pomocy przedmedycznej udzielali na miejscu świadkowie zdarzenia. 45-latkowi udało się służbom przywrócić funkcje życiowe. Zarówno on, jak i jego syn trafili do szpitala. Jak się później okazało, mężczyzna zmarł w szpitalu. Kilka godzin później policja poinformowała, że chłopiec także nie przeżył.

Jak w piątek rano poinformowała Komenda Stołeczna Policji, policjanci zatrzymali dwie osoby, które jechały oplem. To dwaj mężczyźni, obywatele Polski w wieku 24 i 38 lat.

