Seniorka wyrzuciła przez okno kartę bankomatową. To była zasadzka

Zasadzka na Żoliborzu i zatrzymanie 26-latki Źródło: KRP Warszawa V

W wyniku zasadzki policjanci z warszawskiego Żoliborza zatrzymali 26-latkę, która próbowała oszukać seniorkę metodą "na policjanta". Starsza kobieta nie dała się namówić na wizytę w banku i wypłacenie pieniędzy. Wyrzuciła za to przez okno kartę bankomatową. Wtedy na miejscu pojawili się prawdziwi policjanci.

Do zatrzymania 26-latki doszło przy ulicy Mickiewicza. To tam żoliborscy policjanci zorganizowali zasadzkę, w którą wpadła zaskoczona takim rozwojem sytuacji kobieta.

Zanim jednak do tego doszło zadzwoniła do pokrzywdzonej i podszywając się pod funkcjonariusza policji. Pod pretekstem policyjnej akcji wymierzonej w przestępców, nakłaniała swoją ofiarę do pójścia do banku i wypłacenia z konta pieniędzy. Kiedy nie udało jej się przekonać seniorki do wizyty w banku, namówiła seniorkę do wyrzucenia przez okno karty bankomatowej wraz z kodem PIN.

Seniorka mogła stracić 27 tysięcy złotych

- 26-latka przyszła pod wskazany adres, gdzie na ziemi leżała reklamówka z kartą bankomatową, którą wyrzuciła seniorka. W umówionym miejscu na "odbieraka" czekali już prawdziwi policjanci. Zaplanowana i zorganizowana w najdrobniejszych szczegółach akcja zakończyła się zatrzymaniem 26-latki. Tym samym policjanci z żoliborskiego wydziału kryminalnego zapobiegli wypłaceniu i utracie przez pokrzywdzoną znacznej części oszczędności - poinformowała rzeczniczka żoliborskiej policji podinspektor Elwira Kozłowska. Policja podała, że mowa o 27 tysiącach złotych.

Policjanci zatrzymali 26-latkę w wyniku zasadzki Źródło: KRP V

Grozi jej więzienie, trafiła do aresztu

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie kobiecie zarzutu usiłowania oszustwa. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje do ośmiu lat więzienia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz sąd zastosował wobec kobiety trzy miesiące tymczasowego aresztu.