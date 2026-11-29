Wola Zwężą jezdnię, zlikwidują przejście dla pieszych. Prace na Żelaznej Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM Warszawa

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Drogowcy modernizują skrzyżowanie Żelaznej z Twardą i Złotą. Po zakończeniu prac powstaną osobne pasy do skrętu w lewo, a sygnalizacja zostanie przebudowana.

W listopadzie rozpoczęto kolejny etap prac i zamknięto wlot z ulicy Złotej.

Prace na ulicy Żelaznej Prace na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Prace na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa Prace na ulicy Żelaznej Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Zmiany dla kierowców

Ulica Twarda jest zamknięta pomiędzy Żelazną a budynkiem Twarda 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy mogą dojechać Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Z Towarowej do Żelaznej objazd poprowadzono Towarową i Prostą. Do posesji można dojechać od ulicy Miedzianej – tu zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców.

Objazd zamkniętego odcinka Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Zmiany są też na ulicy złotej. Zamknięty jest krótki odcinek Złotej pomiędzy Żelazną a Twardą. Objazd dla kierowców wyznaczono Sienną i Twardą lub Prostą do Alei Jana Pawła II. Z Twardej wyjazd na Złotą jest tylko w lewo.

Zwężenie na Żelaznej

Od poniedziałku, 30 listopada, robotnicy będą pracować także na Żelaznej. O godzinie 6 zaczną budowę azylu na Żelaznej pomiędzy Chmielną a Złotą i Twardą.

Wygrodzony zostanie środek jezdni ulicy Żelaznej. Wówczas kierowcy pojadą w każdą stronę bliżej budynków. Pomiędzy Chmielną a Złotą i Twardą, po obu stronach Żelaznej, staną zakazy parkowania, także na wyznaczonych miejscach postojowych, z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Zamknięte zostanie przejście dla pieszych przez Żelazną przy skrzyżowaniu ze Złotą i Twardą, bliżej Chmielnej. Przejście po drugiej stronie skrzyżowania będzie otwarte.