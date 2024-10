Skazany na więzienie, przebywał na wolności. Sprawa Tomasza U. czeka na apelację

Sąd Apelacyjny w Warszawie wciąż nie wyznaczył terminu rozprawy apelacyjnej, w której oskarżonym jest Tomasz U. Cztery lata temu 31-latek spowodował tragiczny wypadek, spadając autobusem z wiaduktu mostu Grota-Roweckiego. Został skazany, ale nie trafił do więzienia. W środę rano na rondzie Tybetu miał wjechać w przechodzącego na pasach mężczyznę.

"Po prostu staramy się wyjść z zaległości"

Do wypadku doszło przy rondzie Tybetu | Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Pieszy poważnie ranny, kierowca uciekł

Do wypadku na rondzie Tybetu na warszawskiej Woli doszło w środę przed godz. 6. Kierowca ciemnego SUV-a potrącił 48-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Informację o jego zatrzymaniu podała Komenda Stołeczna Policji w środę wieczorem. Aspirant Kamil Sobótka ze stołecznej policji przekazał, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów.

Według informacji PAP uzyskanych w kilku źródłach zatrzymany to Tomasz U. - kierowca, który 25 czerwca 2020 roku spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego. Kierowany wówczas przez niego autobus linii 186 z firmy Arriva, którym podróżowało 40 osób, przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. W wypadku zginęła pasażerka, ranne zostały 22 osoby, z czego trzy były w stanie ciężkim.

Skazany nieprawomocnie na siedem lat więzienia

Prokuratura zarzuciła wówczas Tomaszowi U. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyku schowaną w skrytce kabiny kierowcy.