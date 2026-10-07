Saperzy jechali do niewybuchu. Sprawdzili i wezwano konserwatora zabytków
W środę około godziny 14, podczas prac przy skrzyżowaniu ulicy Żelaznej z Twardą znaleziono przedmiot, przypominający niewybuch. Obiekt wystawał z ziemi. Na miejsce wezwano saperów.
O szczegóły zapytaliśmy policję. - Saperzy nie potwierdzili, by był to pocisk. Nie zagraża bezpieczeństwu. Najprawdopodobniej jest to stary słupek geodezyjny. Na miejsce udał się konserwator zabytków - przekazała Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Czynności policji i saperów na miejscu zdarzenia już się zakończyły.
Saperzy interweniowali na ulicy Twardej
Źródło: tvnwarszawa.pl