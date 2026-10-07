Wola Saperzy jechali do niewybuchu. Sprawdzili i wezwano konserwatora zabytków Magdalena Gruszczyńska |

18.08.2026 | Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Maciej Dydo

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W środę około godziny 14, podczas prac przy skrzyżowaniu ulicy Żelaznej z Twardą znaleziono przedmiot, przypominający niewybuch. Obiekt wystawał z ziemi. Na miejsce wezwano saperów.

O szczegóły zapytaliśmy policję. - Saperzy nie potwierdzili, by był to pocisk. Nie zagraża bezpieczeństwu. Najprawdopodobniej jest to stary słupek geodezyjny. Na miejsce udał się konserwator zabytków - przekazała Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Czynności policji i saperów na miejscu zdarzenia już się zakończyły.

Saperzy interweniowali na ulicy Twardej Saperzy interweniowali na ulicy Twardej Źródło zdjęcia: Maciej Dydo Saperzy interweniowali na ulicy Twardej Źródło zdjęcia: Maciej Dydo Saperzy interweniowali na ulicy Twardej Źródło zdjęcia: Maciej Dydo