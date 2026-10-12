Wola Mają być "Liderami Jutra". Spotkają się z Andrzejem Poczobutem Oprac. Katarzyna Kędra |

Poczobut wrócił do Polski. "Żona musi załatwić kwestie wizowe" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Muzeum Powstania Warszawskiego

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Inicjatywa ma formę weekendowej akademii, organizowanej od wiosny 2025 roku, dwa razy do roku. Program ma inspirować kolejne pokolenia do upowszechniania idei i postaw bliskich powstańcom i powstankom warszawskim: zaangażowania, odpowiedzialności społecznej, odwagi, chęci rozwoju, dążenia do wolności, budowania wspólnoty i demokracji.

19 min DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Poczobut wie, czym ryzykuje. "Tę sytuację należy rozwiązać" TVN24

Trzy dni spotkań z ekspertami

Tym razem w ostatni weekend października na uczestników czekają trzy intensywne dni pełne spotkań, zajęć, warsztatów z wybitnymi ekspertami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w obszarach takich jak: bezpieczeństwo, demografia, polityka wschodnia, nowe technologie, media, informacja i dezinformacja czy cyberbezpieczeństwo.

"W Muzeum powstanie przestrzeń, która pomoże w pełni rozwinąć potencjał lidera: od inspirujących spotkań z praktykami, przez rozwój kompetencji przywódczych, po budowanie wartościowych relacji i pielęgnowanie obywatelskiej odpowiedzialności" - zachęca w zaproszeniu MPW.

Gośćmi czwartej edycji będą m.in.: gen. Tomasz Piotrowski, dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2018-2023; prof. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH; ppłk Magdalena Ejsmont, zastępczyni Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; dr Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni w latach 1998-2024, członek Rady Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; prof. dr hab. Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą; Magdalena Rigamonti, dziennikarka prasowa i radiowa, autorka książek, związana z portalem Onet.pl; Sven Zagała - CEO Resquant oraz Managing Partner Invento.VC; Marek Magierowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP w Izraelu i USA; Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i wieloletni korespondent "Gazety Wyborczej" w Grodnie, który był więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Pod koniec kwietnia po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.

Kto może wziąć udział w programie?

Organizatorzy do udziału w programie zapraszają osoby w wieku 20-35 lat, będące studentami lub absolwentami studiów wyższych, które "są gotowe, by stawać się architektami społecznych przemian oraz inspirować innych do działania na rzecz demokracji i wolności".

Chętni do dołączenia do programu osoby mogą kontaktować się z koordynatorami wydarzenia pod adresem: liderzyjutra@1944.pl. Zgłoszenia można wysyłać do 15 października.