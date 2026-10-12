Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Mają być "Liderami Jutra". Spotkają się z Andrzejem Poczobutem

|
Andrzej Poczobut
Poczobut wrócił do Polski. "Żona musi załatwić kwestie wizowe"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Muzeum Powstania Warszawskiego
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ogłoszono gości czwartej edycji "Liderów Jutra", programu stworzonego w Muzeum Powstania Warszawskiego dla młodego pokolenie liderów. To trzy dni warsztatów, spotkań i zajęć z wybitnymi ekspertami. Gościem specjalnym będzie w tym roku Andrzej Poczobut.

Inicjatywa ma formę weekendowej akademii, organizowanej od wiosny 2025 roku, dwa razy do roku. Program ma inspirować kolejne pokolenia do upowszechniania idei i postaw bliskich powstańcom i powstankom warszawskim: zaangażowania, odpowiedzialności społecznej, odwagi, chęci rozwoju, dążenia do wolności, budowania wspólnoty i demokracji.

Trzy dni spotkań z ekspertami

Tym razem w ostatni weekend października na uczestników czekają trzy intensywne dni pełne spotkań, zajęć, warsztatów z wybitnymi ekspertami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w obszarach takich jak: bezpieczeństwo, demografia, polityka wschodnia, nowe technologie, media, informacja i dezinformacja czy cyberbezpieczeństwo.

"W Muzeum powstanie przestrzeń, która pomoże w pełni rozwinąć potencjał lidera: od inspirujących spotkań z praktykami, przez rozwój kompetencji przywódczych, po budowanie wartościowych relacji i pielęgnowanie obywatelskiej odpowiedzialności" - zachęca w zaproszeniu MPW.

Gośćmi czwartej edycji będą m.in.: gen. Tomasz Piotrowski, dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2018-2023; prof. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH; ppłk Magdalena Ejsmont, zastępczyni Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; dr Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni w latach 1998-2024, członek Rady Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; prof. dr hab. Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą; Magdalena Rigamonti, dziennikarka prasowa i radiowa, autorka książek, związana z portalem Onet.pl; Sven Zagała - CEO Resquant oraz Managing Partner Invento.VC; Marek Magierowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP w Izraelu i USA; Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i wieloletni korespondent "Gazety Wyborczej" w Grodnie, który był więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Pod koniec kwietnia po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.

Kto może wziąć udział w programie?

Organizatorzy do udziału w programie zapraszają osoby w wieku 20-35 lat, będące studentami lub absolwentami studiów wyższych, które "są gotowe, by stawać się architektami społecznych przemian oraz inspirować innych do działania na rzecz demokracji i wolności".

Chętni do dołączenia do programu osoby mogą kontaktować się z koordynatorami wydarzenia pod adresem: liderzyjutra@1944.pl. Zgłoszenia można wysyłać do 15 października.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Muzeum Powstania WarszawskiegoAndrzej Poczobut
Czytaj także:
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Zaczęło się od bólu brzucha. Po kilku godzinach trzyletni Kacper zmarł
"Uwaga!"
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Po latach wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Jej historia sięga XVIII wieku. Śródmiejska ulica będzie chroniona jak zabytek
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Groził swojemu bratu śmiercią
Groził bratu, że go zabije. Zapowiadał użycie noża
Okolice
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamkną dwie stacje metra
Bemowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo
Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
Okolice
CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych
Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy
Śródmieście
W w piwnicy bez okien na warszawskiej Pradze działa hostel
16-latek w peruce udawał właściciela apartamentu na wynajem
Wola
Zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny. Sprawdzają system, trwają ćwiczenia
Śródmieście
Prace drogowe (ilustracyjne)
Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej
Praga Północ
zatrzymanie
Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku w Warszawie
Praga Południe
Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej
Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra
Piotr Bakalarski
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Skuwali tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej
Mokotów
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych
Okolice
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Nagranie z nożami i siekierami. 14-latek zatrzymany
Okolice
Atak nożownika w autobusie miejskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem w autobusie miejskim
Bielany
Rowerem po Cytadeli
Cztery muzea i dwa zakazy. Rowerzyści i psy niemile widziani
Piotr Bakalarski
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Śródmieście
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
Białołęka
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
Ochota
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
Śródmieście
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Grozi mu dożywocie. 19-letni nożownik aresztowany
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Prokuratura w warszawskim szpitalu. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki