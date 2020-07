Górczewska oddana do użytku. Zwężona, zielona i bezpieczna, ale nie na całej długości

Zmiany na Woli miały związek z budową drugiej linii metra. Drogowcy postanowili wykorzystać to jako pretekst do nadania ulicy śródmiejskiego charakteru. Prace związane ze zwężeniem jezdni toczyły się na odcinku do Młynarskiej do wiaduktu kolejowej linii obwodowej (w rejonie Sokołowskiej). Zlikwidowany został buspas, a na jezdni pozostały po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W zamian kierowcy dostali więcej miejsc parkingowych, a piesi zyskali szersze chodniki. Po północnej stronie powstała też ścieżka rowerowa.

- Udało się skończyć prace, mimo epidemii i bardzo się z tego cieszę. To przykład tego, jak można pogodzić racje wszystkich, dlatego, że przede wszystkim mamy więcej zieleni, sto drzew i mnóstwo krzewów. Pogodzenie interesów z jednej strony kierowców, z drugiej – pieszych, rowerzystów. W związku z tym, że powstała druga linia metra mogliśmy podejść do tej inwestycji dokładnie w taki sposób, żeby pogodzić interesy wszystkich tych, którzy korzystają z Górczewskiej - mówił w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Chodniki, ścieżka, zieleń, nowe oświetlenie

Podczas prac drogowcy zmierzali do dostosowania geometrii Górczewskiej do łączącej się z nią ulicy Leszno, która w ubiegłym roku również przeszła remont. Wiosną Zarząd Dróg Miejskich i Metro Warszawskie ukończyły prace na odcinku Górczewskiej od alei Prymasa Tysiąclecia do Płockiej. Przy okazji odbyło się też weekendowe frezowanie ronda Józefa Szczepańskiego "Ziutka". W poniedziałek do ruchu został oddany jej kolejny fragment – od Płockiej do Młynarskiej.