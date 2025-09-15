Bezpieczna Warszawa Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Straż miejska przypomniała, że to już ostatnia szansa w tym roku, by zapisać się na kolejną edycję kursu samoobrony. Zapisy na popularny wśród mieszkańców stolicy kurs samoobrony straży miejskiej dla kobiet i mężczyzn Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawiak odbędą się 16 i 17 września.

Kurs samoobrony - ostatnia szansa w tym roku

Jak przypomina w komunikacie Straż Miejska, kursy skierowane są do osób pełnoletnich - zarówno pań, jak i panów (grupy są osobne). "W trakcie dziewięciu dwugodzinnych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów Straży Miejskiej m.st. Warszawy, uczestnicy poznają podstawowe techniki samoobrony, będą uczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach" - czytamy.

Zbliżająca się edycja jest ostatnią w tym roku i wystartuje na przełomie września i października. Kurs potrwa do początku grudnia. Przygotowano łącznie 104 miejsca - 88 dla kobiet i 16 dla mężczyzn. Zajęcia będą miały dwie lokalizacje: salę sportową straży miejskiej przy ulicy Sołtyka 8/10 na Woli (po dwie grupy we wtorki i czwartki) oraz OSiR Praga-Południe przy ulicy Bora-Komorowskiego 40 (w poniedziałki i piątki).

Jak się zapisać na kurs samoobrony?

Wszyscy chętni będą mogli zapisać się na kurs w ciągu dwóch dni. Zgłoszenia telefoniczne będą możliwe 16 września w godzinach 8.00-14.00 pod numerem 22 855 33 13. Jeśli grupy się nie wypełnią, zgłoszenia będą też przyjmowane telefonicznie 17 września – pod tym samym numerem telefonu i także w godzinach 8.00-14.00.

Dla kobiet istnieje także możliwość zapisania się drogą elektroniczną. Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Straży Miejskiej zostaną uruchomione 16 września 2025 r, o godzinie 8.00. "Aby zapisać się przez Internet, konieczna jest rejestracja i stworzenie profilu mieszkańca" - przypomina straż miejska.

