Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina Źródło: Adam/Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o ewakuacji terminala autobusowego na Lotnisku Chopina w Warszawie. Potwierdziliśmy ją w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Akcja ma związek z bagażem pozostawionym bez opieki w terminalu. Rozpoczęła się około godziny 15.

- Terminal autobusowy został wyłączony z użytkowania. Około 400 osób zostało poproszonych o przeniesienie się w bezpieczne miejsce. Trwa rozpoznanie miniersko-pirotechniczne prowadzane przez funkcjonariuszy straży granicznej - przekazał st. asp. Dariusz Świderski z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Jak zaznaczył działania zmierzają ku końcowi.

Ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń.

