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Włochy

Zderzenia z dziką zwierzyną. Nie żyją jeleń i młode dziki

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Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79
Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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W piątek rano na warszawskich ulicach doszło do dwóch zdarzeń z udziałem dzikiej zwierzyny. Nie było osób poszkodowanych. Zwierzęta nie przeżyły.

Na trasie S79, przed zjazdem w ulicę Cybernetyki na Służewcu, przebiegający przez jezdnię jeleń wpadł pod jadący samochód.

- Informacja o zdarzeniu wpłynęła o godzinie 6.15. Kierująca Audi zderzyła się z jeleniem. Nie odniosła obrażeń. Jeleń zginął na miejscu - przekazał komisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Mokotowa.

Klatka kluczowa-725671
Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wcześniej, bo około godziny piątej, na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli kierowca volkswagena potrącił cztery młode dziki.

Utrudnienia występowały na jezdni w kierunku Gdańska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
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