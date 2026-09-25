Zderzenia z dziką zwierzyną. Nie żyją jeleń i młode dziki
Na trasie S79, przed zjazdem w ulicę Cybernetyki na Służewcu, przebiegający przez jezdnię jeleń wpadł pod jadący samochód.
- Informacja o zdarzeniu wpłynęła o godzinie 6.15. Kierująca Audi zderzyła się z jeleniem. Nie odniosła obrażeń. Jeleń zginął na miejscu - przekazał komisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.
Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Mokotowa.
Wcześniej, bo około godziny piątej, na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli kierowca volkswagena potrącił cztery młode dziki.
Utrudnienia występowały na jezdni w kierunku Gdańska.
Źródło: tvnwarszawa.pl