Włochy Zderzenia z dziką zwierzyną. Nie żyją jeleń i młode dziki Oprac. Dariusz Gałązka |

Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79 Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na trasie S79, przed zjazdem w ulicę Cybernetyki na Służewcu, przebiegający przez jezdnię jeleń wpadł pod jadący samochód.

- Informacja o zdarzeniu wpłynęła o godzinie 6.15. Kierująca Audi zderzyła się z jeleniem. Nie odniosła obrażeń. Jeleń zginął na miejscu - przekazał komisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Mokotowa.

Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wcześniej, bo około godziny piątej, na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli kierowca volkswagena potrącił cztery młode dziki.

Utrudnienia występowały na jezdni w kierunku Gdańska.