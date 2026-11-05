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Włochy

Alarm przed startem samolotu. "Zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie"

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Akcja służb na Lotnisku Chopina
Alarm w samolocie z Warszawy do Paryża
Źródło wideo: Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
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Służby sprawdzały samolot, który o poranku miał wystartować z Lotniska Chopina w Warszawie do Paryża. Powodem było zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski poinformował, że nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych ładunków.

- Do służb lotniska wpłynęła informacja o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie samolotu linii LOT z Warszawy do Paryża. Wdrożono standardowe procedury bezpieczeństwa - przekazał nam Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina.

I sprecyzował, że zgłoszenie wpłynęło w momencie, gdy maszyna była przygotowywana do startu.

Akcja służb na Lotnisku Chopina
Akcja służb na Lotnisku Chopina
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Rzecznik podkreślił, że nie ma zakłóceń w funkcjonowaniu lotniska. - Ruch lotniczy odbywa się aktualnie na jednej funkcjonującej drodze startowej - mówił.

O godzinie 10 poinformował o odowołaniu alarmu.

Akcja służb na Lotnisku Chopina
Akcja służb na Lotnisku Chopina
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Rzecznik LOT: nie stwierdzono zagrożenia

Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski przekazał nam, że w związku z informacją o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO331 z Warszawy do Paryża, samolot został zatrzymany podczas kołowania. Skierowano go na wyznaczone stanowisko postojowe.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa samolot i bagaże zostały poddane szczegółowej kontroli przez odpowiednie służby. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych ładunków - zaznaczył Krzysztof Moczulski.

Pytany o sytuację pasażerów, zapowiedział, że po zamianie samolotu rejs będzie kontynuowany.

Relacja pasażera rejsu do Paryża

Samolot do Paryża miał wystartować o godzinie 7.20. Jeden z pasażerów relacjonował, że boarding przebiegał bez komplikacji, a załoga o czasie rozpoczęła przygotowania do odlotu.

- Samolot wjeżdżał już na pas startowy i nagle przerwał kołowanie. Pilot zatrzymał się i powiedział, że jest jakiś problem operacyjny. Nie mówił jeszcze, co się wydarzyło. Po chwili wydał drugi komunikat o tym, że ze względów bezpieczeństwa musimy poczekać i zjechał z pasa startowego na bok, na równoległą do niego drogę - opowiedział nam mężczyzna.

Dodał, że po około 20 minutach przy samolocie pojawiły się służby. Obsługa naziemna lotniska przygotowała schody i wkrótce rozpoczęła się ewakuacja pasażerów.

- Z samolotu zostaliśmy skierowani do autobusów, które przywiozły nas z powrotem do terminalu. Jesteśmy w poczekalni. Na razie nikt nie poinformował nas o tym, co dalej z lotem do Paryża - mówił mężczyzna około godziny 9.30.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Lotnisko Chopina
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