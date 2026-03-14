Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Dziki kontra tramwaj. Motorniczy próbował przegnać je dzwonkiem, ale nie reagowały

Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Źródło: Paweł Szymański - Radny Dzielnicy Wilanów
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Miasteczku Wilanów. Motorniczy próbował przegonić je dzwonkiem. Jeden z dzielnicowych radnych przyznaje, że pierwszy raz widział sytuację, gdy zwierzęta pojawiły się w środku osiedla i stanowiły realne zagrożenie w ruchu drogowym i tramwajowym.

- Dziki wbiegły na torowisko mniej więcej od strony zachodniej. Pojawiły się na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej z Aleją Rzeczypospolitej i ulicą Sobieskiego. Najpierw wstrzymały ruch samochodów. Następnie skład linii 16, jadący od centrum w stronę Świątyni Opatrzności Bożej, zatrzymał się na środku skrzyżowania, blokując przejazd przez Aleję Wilanowską - opowiada nam doktor inżynier Paweł Szymański, dzielnicowy radny Prawa i Sprawiedliwości z Wilanowa.

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 20. - Motorniczy przepędzał dziki do przodu, żeby móc zjechać ze skrzyżowania i odblokować ruch - relacjonuje radny. Dodaje, że cała sytuacja z blokowaniem składu trwała kilka minut, zaś zwierzęta ostatecznie przepędzono 20-30 minut później.

Na nagraniu opublikowanym przez radnego słyszymy, że motorniczy próbował przegnać dziki dzwonkiem tramwaju. Nieznacznie podjechał też w ich kierunku, ale nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia.

- Pierwszy raz widziałem w Wilanowie przypadek, gdzie dziki stanowiły realne zagrożenie w ruchu drogowym i tramwajowym. Gdyby ktoś ich nie zauważył, mogłyby spowodować kolizję lub wypadek. W każdym momencie mogły wbiec na jezdnię - ocenia.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz zaznacza, że zdarzenie nie spowodowało całkowitego wstrzymania ruchu tramwajowego. Wyjaśnia, że utrudnienia w kursowaniu składów w Wilanowie trwały zaledwie kilka minut. Dodaje, że do podobnych sytuacji dochodziło już między innymi na Bielanach i Białołęce.

Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Źródło: Paweł Szymański - Radny Dzielnicy Wilanów

"Problem jeszcze bardziej się nasili"

Radny Szymański zgłosił tę sytuację na numer alarmowy oraz do straży miejskiej i do łowczego Lasów Miejskich.

Jak opisuje, dziki są dosyć często widywane w Wilanowie, zwłaszcza w rejonie zabudowań jednorodzinnych. - Cały czas buchtują przy domowych ogrodzeniach, można je też spotkać przy placach zabaw. Populacja jest dość duża i wymagałaby redukcji - twierdzi radny, który z wykształcenia jest leśnikiem. W przeszłości pracował w Służbie Leśnej jako Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna. Obecnie nie jest związany z Lasami Państwowymi.

- Na przełomie marca i kwietnia pojawią się kolejne mioty dzików, więc będzie ich jeszcze więcej. Problem jeszcze bardziej się nasili - ostrzega. - One pojawiają się na terenie miasta z dwóch względów. Po pierwsze potrzebują świeżego białka, bo za chwilę czeka je karmienie warchlaków. Po drugie migrują z lasów przez wilki. Taką sytuację obserwujemy w takich miejscach jak Kampinoski Park Narodowy. W mieście mogą czuć się bezpieczniej - wskazuje radny.

Podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy Wilanów radny Szymański próbował poruszyć tę kwestię. Wnioskował o dołączenie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji władz dzielnicy na temat działań związanych z działaniami na rzecz ograniczenia zagrożeń powodowanych przez dziki. Zabrakło jednego głosu, aby jego wniosek przeszedł. Zapowiada, że temat będzie prawdopodobnie podniesiony podczas najbliższego posiedzenia dzielnicowej Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii i Rolnictwa.

Dzik dokarmiany marchewkami. Apel spółdzielni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzik dokarmiany marchewkami. Apel spółdzielni

Wawer

Odstrzał dzików w Warszawie

Od początku tego roku w Warszawie odstrzelono lub uśpiono 75 dzików. Przez cały ubiegły rok - 464, z czego najwięcej w Wawrze - 177 i na Białołęce - 162.

Decyzję na odłów i odstrzał dzików wydał w lipcu 2023 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wówczas łowczy zlikwidowali ponad 115 dzików, a w 2024 roku 466. Leśnicy wyjaśnili, że w związku z rozporządzeniem zmieniającym, Warszawa wchodzi w skład obszarów objętych ograniczeniami afrykańskiego pomoru świń i w związku z tym nie ma możliwości odłowu i wywiezienia zwierząt, jak to miało miejsce w stolicy przed pojawieniem się ASF.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa łowieckiego dzik, jako gatunek zwierzyny łownej, objęty jest całorocznym okresem polowań. Oznacza to, że obecnie nie obowiązują okresy ochronne w odniesieniu do odstrzału tych zwierząt. 

Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić

Praga Południe
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Szymański - Radny Dzielnicy Wilanów

Udostępnij:
Czytaj także:
Pobicie w samochodzie
Dwóch mężczyzn biło trzeciego w zaparkowanym aucie. Wszyscy zostali zatrzymani
Okolice
Pożar łąki i lasu pod Wyszkowem (zdjęcie ilustracyjne)
Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem
Okolice
Zatrzymany 43-latek
Twierdził, że strzelał do gołębi, a nie w budynek szkoły. Areszt
Śródmieście
Zatrzymany grafficiarz
Pomazali pociąg metra. Zarzuty i areszt dla grafficiarzy
Bielany
Utrudnienia na drugiej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie godziny utrudnień w metrze
Targówek
Wystawa Aleksandry Batury
"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia
Śródmieście
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Przesyłki z mechanizmem samozapłonu. Oskarżeni o sabotaż
Okolice
Pociski i amunicja znalezione u 22-latka
Miał w domu arsenał. Weszli pirotechnicy. Ewakuacja sąsiadów, odwołane lekcje
Okolice
Zdarzenie zauważył operator miejskiego monitoringu
Środkiem jezdni wiózł kobietę w sklepowym wózku
Okolice
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na lotnisku. W środku siatkarze Resovii
Włochy
Pożar na Bielanach
Pożar traw. Ogień przeniósł się na budynek
Bielany
Zderzenie na skrzyżowaniu Wawelskiej i Grójeckiej
Zjechał na chodnik, uderzył w budynek
Ochota
Aleja Centralna, wizualizacja
Elegancka aleja zamiast krzywego chodnika
Śródmieście
Zderzenie dwóch aut na S2
Kolizja, urwane koło, wielki korek i pijany kierowca
Okolice
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił
Praga Północ
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia
Białołęka
Pożar mężczyzny w Pionkach
"Chciał spalić trawę lub śmieci, ale stracił kontrolę nad ogniem". Nie żyje
Okolice
Z cysterny wyciekało mleko
Jechał na łysych oponach cysterną, z której wyciekało mleko
Okolice
Plac Szembeka, Warszawa (2013)
Strażnik miejski zmarł podczas interwencji
Praga Południe
Dąb szypułkowy, który "zagrał" w grze "Wiedźmin 3"
Dąb z "Wiedźmina" pomnikiem przyrody
Praga Północ
Bemowski Bieg BeMore 5K w 2025 roku
Impreza biegowa i budowa sygnalizacji. Weekend z utrudnieniami
Bemowo
20 punktów karnych trafiło na konto 51-latki
Widziała jeden patrol, drugi ją zaskoczył. 20 punktów karnych za wyprzedzanie
Okolice
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Dolewała znajomej z pracy żrące chemikalia do herbaty. Jest wyrok
Śródmieście
Adam C. - wiceburmistrz Pragi Południe
Były wiceburmistrz Pragi Południe oskarżony. Grozi mu dziesięć lat więzienia
Praga Południe
Jest zielone światło do budowy S7 Czosnów-Kiełpin
Trzy pasy zamiast dwóch. Rozbudują wjazd do Warszawy
Okolice
Powstaje mural w nowym przejściu podziemnym na stacji Warszawa Gdańska
Kończą budowę podziemnego przejścia. Ściany ozdobią murale
Śródmieście
Pożar w garażu galerii handlowej w Warszawie
Pożar w garażu galerii handlowej i ewakuacja blisko 200 osób
Targówek
Pędził ponad 200 km/h Al. Jerozolimskimi
Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę Alejami Jerozolimskimi
Włochy
Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu
Cisza alkoholowa w Warszawie. Radni zdecydowali
Śródmieście
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Wicenaczelnik w śródmiejskiej komendzie aresztowany. Podejrzenia korupcyjne
Śródmieście
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki