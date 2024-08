Jan Pietrzak uderzył autem w budynek przychodni

Jan Pietrzak miał kolizję przy przychodni w Wilanowie. Jak tłumaczył policjantom, wjechał w przychodnię, ponieważ zasłabł. Znany satyryk w rozmowie z jednym z portali przyznał się do udziału w zdarzeniu.

Do zdarzenia doszło po godzinie 12. Jak się dowiedzieliśmy, znany satyryk wjechał w budynek przychodni znajdującej się na ulicy Kolegiackiej. - Auto jest uszkodzone zarówno z przodu jak i z tyłu. Widać, że kierujący próbował manewrować nim na placu. Jest tam dość mało miejsce, więc pewnie nie było to łatwe. Uszkodzony jest również fragment elewacji budynku - relacjonował Olek Klekocki, reporter tvnwarszawa.pl.

"Bardzo mi przykro, że tak się zdarzyło"

Za kierownicą auta miał siedzieć znany satyryk Jan Pietrzak, który w rozmowie z dziennikarzami prawicowego portalu wpolityce.pl przyznał, że brał udział w zdarzeniu na Kolegiackiej. Jak tłumaczył, pojechał do lekarza, żeby zarejestrować się w przychodni. Gdy załatwił swoje sprawy, wsiadł do auta i zasłabł, a "auto pojechało trochę do przodu".