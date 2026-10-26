Wilanów Na jego konto omyłkowo przelano pieniądze. Nie chciał ich oddać Oprac. Katarzyna Kędra |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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Zawiadomienie wpłynęło z jednej z placówek bankowych na warszawskim Mokotowie. Dotyczyło przywłaszczenia blisko dziewięciu tysięcy złotych, które wskutek pomyłki podczas transakcji, trafiły na rachunek założony przez mężczyznę.

Mężczyzna wróci do swojego kraju Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Monitoring i zatrzymanie

Niespodziewany przelew okazał się źródłem problemów mężczyzny.

"Z ustaleń policjantów wynika, że konto miało zostać otwarte przy użyciu podrobionego paszportu. Pomimo kontaktu ze strony pracownika banku i deklaracji zwrotu pieniędzy, środki nie zostały oddane" - opisała w komunikacie rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Dzięki nagraniom z monitoringów udało się namierzyć mężczyznę.

"Policjanci ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali 36-latka. Podczas przeszukania zabezpieczyli między innymi gotówkę w kwocie ponad 44 000 złotych, telefony komórkowe oraz elementy garderoby odpowiadające ubraniu widocznemu na nagraniu z monitoringu" - przekazała aspirant sztabowy Haberska.

Okazało się, że w lipcu 2026 roku mężczyzna był już zatrzymywany w związku z podobnym zdarzeniem, dotyczącym posłużenia się podrobionym paszportem przy zakładaniu rachunku bankowego.

Wróci do Nigerii

"Po przeprowadzeniu czynności policjanci wystąpili do straży granicznej z wnioskiem dotyczącym zobowiązania mężczyzny do powrotu. Został on przekazany funkcjonariuszom" - podsumowała policjantka.