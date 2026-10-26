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Wilanów

Na jego konto omyłkowo przelano pieniądze. Nie chciał ich oddać

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Mężczyzna wróci do swojego kraju
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II
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Policjanci zatrzymali 36-latka podejrzanego o posłużenie się podrobionym paszportem. Mężczyzna wpadł, bo omyłkowo dostał przelew na dziewięć tysięcy złotych i nie chciał oddać pieniędzy. W konsekwencji Nigeryjczyk będzie musiał wrócić do swojego kraju.

Zawiadomienie wpłynęło z jednej z placówek bankowych na warszawskim Mokotowie. Dotyczyło przywłaszczenia blisko dziewięciu tysięcy złotych, które wskutek pomyłki podczas transakcji, trafiły na rachunek założony przez mężczyznę.

Mężczyzna wróci do swojego kraju
Mężczyzna wróci do swojego kraju
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Monitoring i zatrzymanie

Niespodziewany przelew okazał się źródłem problemów mężczyzny.

"Z ustaleń policjantów wynika, że konto miało zostać otwarte przy użyciu podrobionego paszportu. Pomimo kontaktu ze strony pracownika banku i deklaracji zwrotu pieniędzy, środki nie zostały oddane" - opisała w komunikacie rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Dzięki nagraniom z monitoringów udało się namierzyć mężczyznę.

"Policjanci ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali 36-latka. Podczas przeszukania zabezpieczyli między innymi gotówkę w kwocie ponad 44 000 złotych, telefony komórkowe oraz elementy garderoby odpowiadające ubraniu widocznemu na nagraniu z monitoringu" - przekazała aspirant sztabowy Haberska.

Okazało się, że w lipcu 2026 roku mężczyzna był już zatrzymywany w związku z podobnym zdarzeniem, dotyczącym posłużenia się podrobionym paszportem przy zakładaniu rachunku bankowego.

Wróci do Nigerii

"Po przeprowadzeniu czynności policjanci wystąpili do straży granicznej z wnioskiem dotyczącym zobowiązania mężczyzny do powrotu. Został on przekazany funkcjonariuszom" - podsumowała policjantka.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawieoszustwa
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