Na jego konto omyłkowo przelano pieniądze. Nie chciał ich oddać
Zawiadomienie wpłynęło z jednej z placówek bankowych na warszawskim Mokotowie. Dotyczyło przywłaszczenia blisko dziewięciu tysięcy złotych, które wskutek pomyłki podczas transakcji, trafiły na rachunek założony przez mężczyznę.
Monitoring i zatrzymanie
Niespodziewany przelew okazał się źródłem problemów mężczyzny.
"Z ustaleń policjantów wynika, że konto miało zostać otwarte przy użyciu podrobionego paszportu. Pomimo kontaktu ze strony pracownika banku i deklaracji zwrotu pieniędzy, środki nie zostały oddane" - opisała w komunikacie rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.
Dzięki nagraniom z monitoringów udało się namierzyć mężczyznę.
"Policjanci ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali 36-latka. Podczas przeszukania zabezpieczyli między innymi gotówkę w kwocie ponad 44 000 złotych, telefony komórkowe oraz elementy garderoby odpowiadające ubraniu widocznemu na nagraniu z monitoringu" - przekazała aspirant sztabowy Haberska.
Okazało się, że w lipcu 2026 roku mężczyzna był już zatrzymywany w związku z podobnym zdarzeniem, dotyczącym posłużenia się podrobionym paszportem przy zakładaniu rachunku bankowego.
Wróci do Nigerii
"Po przeprowadzeniu czynności policjanci wystąpili do straży granicznej z wnioskiem dotyczącym zobowiązania mężczyzny do powrotu. Został on przekazany funkcjonariuszom" - podsumowała policjantka.