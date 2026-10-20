Wilanów Ulubiona księgarnia w Warszawie. Miasto ogłosiło zwycięzców Oprac. Alicja Glinianowicz |

W lokalu przy kampusie UW znów jest księgarnia Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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- Praca niezależnych księgarń jest bezcenna, ponieważ tworzą one miejsca kultury rozsiane po mapie stolicy. Ich aktywność przeciwdziała gentryfikacji, odbudowuje relacje społeczne i tworzy miejsca, w których można się spotkać i wspólnie obcować z literaturą - mówiła podczas rozdania nagród w Nowym Teatrze Magdalena Sroka, dyrektorka-koordynatorka ds. kultury i równości Warszawy.

Laureatów tegorocznego konkursu wyłoniła komisja złożona z przedstawicieli środowiska księgarskiego oraz zwycięzców poprzednich edycji. W tym roku wpłynęło od warszawiaków blisko tysiąc zgłoszeń dotyczących propozycji ulubionych księgarni.

Wybrano ulubioną warszawską księgarnię Wybrano ulubioną warszawską księgarnię Źródło zdjęcia: UM Warszawa Wybrano ulubioną warszawską księgarnię Źródło zdjęcia: UM Warszawa Wybrano ulubioną warszawską księgarnię Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Najlepsze księgarnie i antykwariaty w Warszawie wybrane

W czterech konkursowych kategoriach przyznano wyróżnienie oraz nagrodę główną. W kategorii księgarni ogólnoasortymentowych laureatem została księgarnia wilaBuki, a wyróżnienie otrzymała księgarnia Bajbuk. W kategorii kluboksięgarni nagrodę główną przyznano Księgarni Wydawnictwa Czarne mieszczącej się przy al. Jana Pawła II 45A, natomiast wyróżnienie trafiło do Big Book Cafe przy ul. Dąbrowskiego 81. Wśród księgarni specjalistycznych laureatem została Bęc Księgarnia, a wyróżniono księgarnię Tajfuny. Z kolei w kategorii antykwariatów zwyciężył Antykwariat Zakładka, zaś wyróżnienie otrzymał Antykwariat Warszawa.

Nagrodzeni zostali nie tylko właściciele i prowadzący wyróżnione miejsca, ale także autorzy najciekawszych opinii zgłoszonych w konkursie - otrzymali książki oraz bony do wykorzystania w warszawskich księgarniach. W tym roku Warszawa przeznaczyła na nagrody dla laureatów i wyróżnionych księgarń rekordową pulę 160 tys. zł.

"Tytuł 'Ulubiona Księgarnia Warszawy' jest przyznawany od 2020 roku. Konkurs promuje miejsca, które budują lokalne społeczności i zachęcają do kontaktu z literaturą, a jednocześnie wzmacnia pozycję niezależnych księgarń na kulturalnej mapie stolicy" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

W Warszawie działa obecnie około stu niezależnych księgarń, które oprócz sprzedaży książek organizują spotkania autorskie, warsztaty, kluby czytelnicze i wydarzenia dla mieszkańców.