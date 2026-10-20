Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wilanów

Ulubiona księgarnia w Warszawie. Miasto ogłosiło zwycięzców

|
Ulubiona księgarnia w Warszawie wybrana
W lokalu przy kampusie UW znów jest księgarnia
Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ogłoszono wyniki siódmej edycji konkursu "Ulubiona Księgarnia Warszawy". Nagrodzono cztery księgarnie i antykwariat oraz przyznano cztery wyróżnienia. 

- Praca niezależnych księgarń jest bezcenna, ponieważ tworzą one miejsca kultury rozsiane po mapie stolicy. Ich aktywność przeciwdziała gentryfikacji, odbudowuje relacje społeczne i tworzy miejsca, w których można się spotkać i wspólnie obcować z literaturą - mówiła podczas rozdania nagród w Nowym Teatrze Magdalena Sroka, dyrektorka-koordynatorka ds. kultury i równości Warszawy.

Laureatów tegorocznego konkursu wyłoniła komisja złożona z przedstawicieli środowiska księgarskiego oraz zwycięzców poprzednich edycji. W tym roku wpłynęło od warszawiaków blisko tysiąc zgłoszeń dotyczących propozycji ulubionych księgarni.

Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Wybrano ulubioną warszawską księgarnię
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Najlepsze księgarnie i antykwariaty w Warszawie wybrane

W czterech konkursowych kategoriach przyznano wyróżnienie oraz nagrodę główną. W kategorii księgarni ogólnoasortymentowych laureatem została księgarnia wilaBuki, a wyróżnienie otrzymała księgarnia Bajbuk. W kategorii kluboksięgarni nagrodę główną przyznano Księgarni Wydawnictwa Czarne mieszczącej się przy al. Jana Pawła II 45A, natomiast wyróżnienie trafiło do Big Book Cafe przy ul. Dąbrowskiego 81. Wśród księgarni specjalistycznych laureatem została Bęc Księgarnia, a wyróżniono księgarnię Tajfuny. Z kolei w kategorii antykwariatów zwyciężył Antykwariat Zakładka, zaś wyróżnienie otrzymał Antykwariat Warszawa.

Nagrodzeni zostali nie tylko właściciele i prowadzący wyróżnione miejsca, ale także autorzy najciekawszych opinii zgłoszonych w konkursie - otrzymali książki oraz bony do wykorzystania w warszawskich księgarniach. W tym roku Warszawa przeznaczyła na nagrody dla laureatów i wyróżnionych księgarń rekordową pulę 160 tys. zł.

"Tytuł 'Ulubiona Księgarnia Warszawy' jest przyznawany od 2020 roku. Konkurs promuje miejsca, które budują lokalne społeczności i zachęcają do kontaktu z literaturą, a jednocześnie wzmacnia pozycję niezależnych księgarń na kulturalnej mapie stolicy" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

W Warszawie działa obecnie około stu niezależnych księgarń, które oprócz sprzedaży książek organizują spotkania autorskie, warsztaty, kluby czytelnicze i wydarzenia dla mieszkańców.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki
Przez pół wieku górował nad Warszawą, zostanie rozebrany
Mokotów
Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Zapobiegają gołoledzi, zamontują je przed tunelem
Śródmieście
Mężczyzna groził nożem dwóm osobom
Po kłótni wrócił z nożem, groził dwóm osobom
Okolice
Sąd Okręgowy w Radomiu
Zabójstwo na zlecenie syna i ucieczka do Francji
Radom
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na nastolatka
"Nie bij mnie". Groził 13-latkowi pałką teleskopową
Śródmieście
Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie
W podziemiach kościoła odnaleźli ołtarz sprzed 450 lat
Śródmieście
Piotr W. miał szarpać się wcześniej z policjantami
Zatrzymanie po proteście. Reakcja RPO i nowe nagranie
Śródmieście
Bójka na targowisku w Ząbkach (zdjęcie ilustracyjne)
Przepychanki i bójka na targowisku. Ranna kobieta
Okolice
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Ćwiczenia służb w Warszawie. Rozesłano alert
Mokotów
Roboty drogowe w ciągu ulicy Żelaznej
Tory i bruk pod asfaltem. Remont odsłonił ślady dawnej Warszawy
Dariusz Gałązka
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
Szyld piekarni wystawał poza ścianę. Drogowcy nałożyli ogromną karę
Mokotów
Auta do e-kontroli na stołecznych ulicach
Chcieli kupić auta do kontroli strefy parkowania. Żadna firma nie była zainteresowana
Mokotów
Pożar w gminie Leszno pod Warszawą
Pożar domku letniskowego. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Okolice
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Kierowca bił i kopał ludzi na skrzyżowaniu. Policjanci już wiedzą, kto to jest
Alicja Glinianowicz
Organizacja Rodacy Kamraci składa wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Skrajni nacjonaliści przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wśród nich "Jaszczur"
Śródmieście
(PLUS) Szczecin, 12.10.2026. Funkcjonariusz policji w jednej ze szkół w Szczecinie
Co dzieje się z młodymi ludźmi? Eksperci o przemocy
Martyna Sokołowska
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"
Praga Północ
Pożar w Warszawie
Czarny dym nad miastem. Pożar instalacji artystycznej
Bemowo
Nagranie KSP
Prokurator chciał aresztu dla zatrzymanego na Marszałkowskiej. Jest decyzja sądu
Śródmieście
Prace drogowe (zdjęcie ilustracyjne)
Prace drogowe w czterech dzielnicach. Lista utrudnień
Bemowo
Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Chcą się pozbyć hulajnóg elektrycznych z centrum. Co zmienia stanowisko radnych?
Śródmieście
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzona sieć trakcyjna. Siedem linii tramwajowych było na objazdach
Śródmieście
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Twierdzi, że lekarze ją odesłali. W domu urodziła syna. Szpital podaje inną wersję
Wawer
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
METEO
Strażnicy miejscy (zdjęcie ilustracyjne)
Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"
Śródmieście
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek złamał przepisy, jego rodzice dostali mandat na trzy tysiące
Okolice
Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Przygotowania do rozbudowy autostrady. Utrudnienia na węzłach
Okolice
W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
Dwie hale, a w nich nielegalny towar warty prawie 16 milionów złotych
Okolice
Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Zmieni się nie tylko Krucza. Przebudują biurowiec przy Pięknej
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki