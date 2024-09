"Nie wiem, czy starczy mi odwagi, żeby znów gdziekolwiek wyjść". Komary opanowały Wilanów

Dodaje, że podobna sytuacja jest także przynajmniej w znajdującej się najbliżej Wilanowa części Ursynowa. - Takiego nasilenia obecności komarów to sobie nie przypominam, a mieszkam już tu 12 lat. W to lato było w ogóle bardzo mało komarów, jeszcze mniej niż w latach ubiegłych, a tu nagle taka fala od poniedziałku, że nie daje się normalnie funkcjonować - mówi.

"Gdzie nie spojrzysz, tam ludzie machający rękami"

- Jest to bardzo uciążliwe, od 2-3 dni nie da się w zasadzie spędzać czasu na zewnątrz, żeby skorzystać z tych ciepłych wieczorów - przyznaje pani Joanna, inna mieszkanka Wilanowa. - Wczoraj wyszłam z dzieckiem na plac zabaw, nie daliśmy rady wytrzymać. Przenieśliśmy się ze znajomymi w inne miejsce, takie bez roślinności w pobliżu, ale niewiele to dało. Mimo użycia preparatów na komary po tym krótkim, godzinnym wypadzie naliczyłam u dziecka ponad dwadzieścia ugryzień. Wieczorem był dramat, dziecko drapało się jak oszalałe. Nie wiem, czy mi starczy odwagi, żeby z nim znów gdziekolwiek wyjść, dopóki będzie taka sytuacja - mówi.

- Gdzie nie spojrzysz, tam ludzie machający rękami, opędzający się przed komarami. Śmieszno-straszny widok. Są naprawdę wszędzie, nawet wejście do sklepu specjalnie nie ratuje, tam też gryzą - podkreśla pani Joanna. - Na pewno jest to jakaś wyjątkowa sytuacja na tle ostatnich lat, bo gorące dni i burze są co roku i były też całe to mijające lato, a takiej plagi komarów dotąd nie było - dodaje.