"Bardzo dużo ludzi wyszło na spacer"

Apele o pozostanie w domach i groźby karania mandatami za gromadzenie się nie do końca skutkują. Gdy na zewnątrz świeci słońce, a temperatura wzrosła, na ulicach Warszawy można zaobserwować więcej osób. Zdjęcia zrobione w sobotnie popołudnie w Wilanowie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii. Zamknięte są szkoły, restauracje, puby, galerie handlowe oraz wiele innych miejsc, gdzie zdaniem ekspertów najłatwiej jest przekazać sobie wirusa. Do miejsc, których nie można odwiedzać, dołączyły również niektóre tereny rekreacyjne: parki - Łazienki Królewskie, Ogród w Wilanowie oraz Kampinoski Park Narodowy. Ten ostatni w ubiegły weekend przeżywał prawdziwe oblężenie, dlatego w czwartek dyrekcja zdecydowała się na jego zamknięcie.

Tłumy spacerowiczów i rowerzystów

W sobotę mieliśmy do czynienia z bardzo korzystną aurą. Świeciło słońce, a temperatura na zewnątrz przekroczyła 15 stopni Celsjusza. To niestety zachęciło mieszkańców Warszawy do spacerów i wycieczek rowerowych. Reporterzy 24 przesłali na skrzynkę Kontakt 24 zdjęcia wykonane po południu w Wilanowie, na których widać tłumy ludzi spacerujących i jeżdżących na rowerze po Przyczółkowej, czy rząd aut zaparkowanych w pobliży plaży na Zawadach.