Jan Szyszko spoczął na cmentarzu w Starej Miłośnie

Trumna z ciałem Jana Szyszki, byłego ministra środowiska i wieloletniego posła, została w środę złożona do grobu na cmentarzu parafialnym w warszawskiej Starej Miłośnie. Wcześniej w miejscowym kościele została odprawiona msza pogrzebowa. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

"Las był wielką pasją, wielkim oddaniem"

Wspominał swoje wielokrotne spotkania z prof. Szyszką, w tym wizytę w Tucznie. - Nigdy nikt nie opowiedział mi o lesie, o jego życiu tyle, co przez tamte dwa dni w tej pięknej stacji, którą stworzył i pielęgnował pan profesor, gdzie dzielił się swoją ogromną wiedzą ze studentami, gdzie nikomu nie szczędził zaangażowania i swoich niezwykłych umiejętności i wiedzy - mówił Andrzej Duda.

"Troska o rozwój i bezpieczeństwo Polski"

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości pogrzebowych podkreślał, że Jan Szyszko był człowiekiem o "twardych, zdecydowanych poglądach" zarówno w sprawach ochrony przyrody, jak i wiary. Wskazał, że Szyszko nie miał tendencji do podporządkowania się głównemu nurtowi nauki i - jak dodał - "płacił za to bardzo dużą cenę".

- Odszedł, można powiedzieć, w walce, bo do ostatniej chwili swojego życia walczył o to, by ta wielka sprawa naprawy Rzeczpospolitej mogła być kontynuowana. Być może ciężar tej walki, ciężar ten zwykły, wręcz fizyczny, jak i ciężar inny, związany z nieustannymi atakami na niego, był przyczyną czy jedną z przyczyn tej przedwczesnej, tragicznej śmierci - dodał Jarosław Kaczyński.