Sławomir Potapowicz i Paweł Lech (obaj z Koalicji Obywatelskiej) w interpelacji do władz Warszawy pochylają się nad dziedzictwem drewnianej architektury linii otwockiej. Zauważają, że choć budynków w stylu świdermajer ubywa z każdym rokiem, to wciąż można je znaleźć w dzielnicy Wawer, w szczególności na osiedlach Anin i Radość.

Radni: zróbmy to tak, jak w Otwocku

Potapowicz i Lech przekonują, że architektoniczne elementy charakterystyczne dla świdermajerów warto eksponować. Wskazują, że ostatnio skutecznie robi to miasto Otwock, świdermajerowe zagłębie pod Warszawą. "Tam, włodarze miasta zdecydowali się na realizację szczególnych wiat przystankowych. Niezwykle urokliwych, nawiązujących do stylu świdermajer" - zachwycają się radni. I przekonują, że podobne wiaty mogłyby stać się atrakcją Wawra.

"Dlatego zwracamy się do pana prezydenta z prośbą o rozważanie możliwości rozpoczęcia wymiany wiat przystankowych przy ulicy Patriotów (zwłaszcza w osiedlach Anin i Radość), które będą nawiązywać do budynków w stylu świdermajer. Przykładem mogą być przystanki jakie ustawia miasto Otwock. Warto skorzystać z dobrych wzorów sąsiadującej z Warszawą gminy" - podsumowują Sławomir Potapowicz i Paweł Lech w interpelacji do prezydenta stolicy.