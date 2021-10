"Pojawił się problem z tlenem". Strażacy dostarczyli do Szpitala Południowego 300 butli

W Szpitalu Południowym na Ursynowie doszło do usterki instalacji tlenowej. - W placówce pojawił się problem z tlenem i może on postępować - informowała przedstawicielka miasta. Rzecznik mazowieckiej straży pożarnej przekazał z kolei, że strażacy dostarczyli prewencyjnie do szpitala 300 butli z tlenem.