Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek

W Biuletynie Informacji Publicznej stołecznego ratusza opublikowano oświadczenia majątkowe prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego za ubiegły rok.

Na koniec 2025 roku Trzaskowski wraz z małżonką wykazał ponad 385,5 tysiąca złotych oszczędności (w tym III filar emerytalny). Do tego doszły środki zgromadzone w obcych walutach: ponad 18,7 tysiąca euro i 4,6 tysiąca dolarów amerykańskich. Co w przeliczeniu na złotówki daje łączną kwotę około 482 tysięcy złotych.

To oznacza istotny wzrost oszczędności. W oświadczeniu za 2024 rok polityk wykazał bowiem 243,4 tysiąca złotych, dodatkowo 2 230 euro i 3 400 dolarów amerykańskich (łącznie około 265 tysięcy złotych).

Mieszkania i działki

Prezydent Warszawy wpisał do oświadczenia majątkowego również trzy mieszkania. Pierwsze ma powierzchnię 79 metrów kwadratowych, jego wartość oszacował na 1,2 miliona złotych. Drugie - 103,5-metrowe - jest warte 1,3 miliona złotych. Trzecie, 38-metrowe o szacunkowej wartości 500 tysięcy złotych, stanowi majątek odrębny żony.

Rafał Trzaskowski posiada także dwie działki: o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych o wartości ponad 99 tysięcy złotych oraz 919-metrową z 36,5-metrowym domkiem letniskowym o szacunkowej wartości 70 tysięcy złotych (tę drugą określono jako majątek małżonki).

Zarobki w ratuszu i na uczelni

Wiadomo też, że jako prezydent Warszawy Trzaskowski zarobił w ubiegłym roku ponad 225 tysięcy złotych. To mniej niż rok wcześniej, kiedy jego zarobki w stołecznym urzędzie wyniosły nieco ponad 235 tysięcy złotych.

Włodarz Warszawy ma też dochody z innych źródeł: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (prawa autorskie) - ponad 38 tysięcy złotych; Uniwersytet Civitas (wykłady) - ponad 71 tysięcy złotych, do tego prawa autorskie - 7,5 tysiąca złotych; Związek Artystów Wykonawców "STOAART" - ponad 8 tysięcy złotych; Polskie Radio (prawa autorskie) - 98 tysięcy złotych; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z.o.o. (prawa autorskie) - ponad 31 tysięcy złotych.

Tu należy wyjaśnić, że prezydent jest synem Andrzej Trzaskowskiego, wybitnego jazzmana i kompozytora. Zaś w wydawnictwie Znak polityk wydał w ubiegłym roku książkę "Rafał. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Donatą Subbotko".

15-letnie Volvo

Z oświadczenia wynika też, że Trzaskowski posiada ten sam samochód - Volvo XC70 z 2011 roku i antyki (spadek po rodzicach), które wchodzą w skład mienia ruchomego o wartości ponad 10 tysięcy złotych.

Przez ostatnie lata pensja prezydenta Warszawy rosła z roku na rok. W 2025 roku zarobił ponad 225 tysięcy złotych, podczas gdy w 2024 roku ponad 235 tysięcy złotych. W 2023 roku było to 257 tysięcy złotych.

